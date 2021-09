Onamet: pocas lluvias y temperaturas calurosas para el país

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que la vaguada que incide sobre el país ha comenzado a moverse hacia el norte, dando paso a la incursión de una masa de aire con menor contenido de humedad asociado a partículas de polvo Sahariano.

Esto se traducirá, de acuerdo al organismo, en bajas probabilidades de lluvias sobre la mayor parte de la geografía nacional. Sin embargo, debido al viento del este/sureste y las condiciones asociadas al ciclo diurno se presentarán en horas de la tarde, nublados ocasionales con aguaceros y tronadas aisladas hacia la cordillera Central y el sureste del país.

Mientras que para mañana viernes, en las horas matutinas, se mantendrá el cielo con escasa nubosidad y pocas lluvias. Después del mediodía, explicó Onamet, la aproximación de una onda tropical estará incrementando los valores de humedad para provocar aguaceros con tronadas aisladas hacia las regiones nordeste, sureste, la cordillera Central y la parte norte del Gran Santo Domingo.

Mientras que las temperaturas se mantendrán bastante calurosas, debido a la presencia del polvo Sahariano, la época del año y el viento cálido del este/sureste. Por esta razón, ONAMET recomienda a la población tomar suficientes líquidos, preferiblemente agua y evitar la exposición al sol por periodos prolongados desde las 11:00 de la mañana hasta las 05:00 de la tarde.

Para el Gran Santo Domingo habrá una temperatura máxima entre 33º C y 35º C, la mínima entre 24º C y 26º C.

El organismo también informó que el huracán Larry se ubica a unos 875 kilómetros al sur/suroeste de la isla de Cabo Verde, posee vientos máximos sostenidos de 120 kph y se mueve al oeste a 31 km/h. La ONAMET vigila la evolución y desarrollo de este sistema.

Además, un área de aguaceros asociada a un sistema de baja presión al suroeste del mar Caribe próximo a las costas de Nicaragua, la misma presenta una probabilidad baja (10%), para convertirse en ciclón tropical en las próximas 24 a 48 horas.