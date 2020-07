Melton Pineda admite divulgó mentiras sobre Luis Abinader, Guido Góméz y el PRM

SANTO DOMINGO, República Dominicana. -El periodista Melton Pineda pedió excusas al abogado y dirigente político Guido Gómez Mazara, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y se retractó de comentarios difamatorios e injuriosos que emitió a través de medios de comunicación.

De esta manera el veterano comunicador se libró de verse obligado a responder ante la justicia por un sometimiento que le haría el dirigente del PRM, quien aceptó la retractación y las disculpas.

Pineda tendrá que publicar un comunicado con el pedido de disculpas a Gómez Mazara.

En una carta dirigida al dirigente del PRM, Melton Pineda afirma que divulgó una supuesta información que le habría suministrado una "fuente", que resultó ser una mentira.

A continuación la carta de Melton Pineda a Guido Gómez Mazara:

Melton Pineda pide excusas a Guido Gómez Mazar

Los sometidos por Guido Gómez Mazara

Este miñercoles Guido Gómez Mazara sometió a Ángel Martínez y Rafael Linares por difamación e injuria ante los tribunales, impugnándoles haber iniciado acciones de detrimento en contra de la campaña del candidato electo a la presidencia, Luis Abinader.

La instancia que depositó en la Fiscalía del Distrito Nacional indica que esas personas, en el marco de la campaña electoral, emitieron juicios sancionados por la ley, que su persona no dejará pasar “porque es una práctica incorrecta en este país dejar que las cosas pasen. Pues conmigo no, yo no voy a dejar que las cosas pasen, yo voy a actuar”, explicó.

Gómez Mazara dijo que Martínez, un señor instalado en Miami; y Linares, instalado en La Z; son los sometidos en un primer ciclo, ya que en los próximos días someterá a otros tres más: un abogado, un ciudadano vinculado al Partido de la Revolución Dominicana (PRD) y una dama que hace “calumniosamente” el ejercicio de la comunicación.

Especificó que procedió a la demanda porque fue una campaña “rastrera” contra Luis Abinader, haciendo insinuaciones de que él andaba buscando dinero del bajo mundo para dárselo al candidato y contribuir con la victoria.

“Aquí hay que acabar con la práctica de que las campañas políticas constituyen licencia para difamar y calumniar a las personas”, sentenció.

Declaró que en un inicio también iba a someter a Melton Pineda, a quien sacó del expediente porque le ofreció una disculpa, apelando a su militancia en el Movimiento Popular Dominicano (MPD), partido que lideró Maximiliano Gómez (El Moreno), padre del abogado y dirigente político Guido Gómez Mazara.

Gómez Mazara prometió que asistirá a todas las audiencias junto a los abogados Domingo Rojas, José Fiz, Joaquín Zapata y el doctor Medina Sánchez, que tendrán la responsabilidad de llevar el caso.

Recordó las campañas utilizadas contra José Francisco Peña Gómez, Milagros Ortíz Bosch, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, catalogándolas como precedentes al intento de desacreditar al candidato presidencial Luis Abinader con ataques que asociaban a Roberto Fulcar, José Paliza y a su persona como receptores de fondos de actividades ilícitas