Más que del PRM, derrota del PLD es la victoria del pueblo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El desplazamiento del Partido de la Liberacion Dominicana (PLD) del poder se debe fundamentalmente a que el pueblo dominicano, en colectivo, decidió que debía echarlo del poder.

Así lo manifestó el doctor Juan Miguel Pérez, sociólogo, quien explicó que el protagonismo de lo ocurrido en las elecciones del pasado 5 de julio no recae en un partido o en una persona, sino en el colectivo del pueblo dominicano.

Reconoció que el presidente electo Luis Abinader ha expresado que no es un triunfo de su persona, sino de la ciudadanía, pero señaló que hay dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que insisten en subrayar que es un triunfo de los dirigentes de esa entidad política, más que de la colectividad.

Llamó la atención sobre la anulación de lo público y de los públicos que se pretende hacer desde los espacios de poder y desde los medios de opinión, dando un excesivo protagonismo a funcionarios y dirigentes, olvidándose de la ciudadanía.

Dijo que en la República Dominicana no existe una verdadera democracia, sino la democracia de los ricos y privielegiados, para los cuales sirve el Estado y sus funcionarios, que no toman en cuenta la opinión, la participación ni las necesidades de los sectores no pudientes.

El doctor Juan Miguel Pérez fue entrevistado en el programa A partir de Ahora.

