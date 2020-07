Más de un millón de electores no acudieron a votar

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-En comparación con los comicios del año 2016, alrededor de 1 millón 77 mil 528 dominicanos y dominicanas decidieron no asistir a las votaciones presidenciales y congresuales del pasado 5 de julio. Este total representa el 14.3% del padrón de votantes registrado por la Junta Central Electoral para los comicios celebrados a principios del mes de julio.

La abstención señalada se produce pese a que el total de votantes con derecho al voto para las elecciones de este año 2020, superaba al de las elecciones celebradas en el 2016 en un total de 764,687 electores. Para las elecciones del año 2016 el total de electores inscritos en el padrón electoral era de 6,765,245 en tanto para este año ascendía a 7,529,932 potenciales votantes inscritos.

Con el Padrón de 6,765,245 electores inscritos para las elecciones del año 2016, el total de personas que se presentó votar fue de 4,708,746, es decir, 545,441 votantes más que el 5 de julio de 2020 cuando con un padrón de 7,529,932 votantes hábiles solo lo hicieron 4,163,305 electores.

Datos Electorales 2016-2020

DATOS ELECTORALES 2016 2020 Variación 2020/2016 Abs. % Colegios Electorales 16,070 17,100 1,030 6.41% Inscritos en el Padrón Electoral 6,765,245 7,529,932 764,687 11.30% Votos Emitidos (Participación Electoral) 4,708,746 4,163,305 (545,441) -11.58% Votos no Emitidos (Abstención Electoral) 2,056,499 3,366,627 1,310,128 63.71% Votos Válidos Emitidos 4,611,963 4,103,362 (508,601) -11.03% Votos Observados 0 0 0 0.00% Votos Nulos 96,783 59,943 (36,840) -38.06%

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados preliminares elecciones 2020, www.jce.gob.do / 14-07-2020

La cantidad de abstención señalada se puede inferir si tomamos en cuenta que el nivel de abstención en las elecciones del 2016 fue de 30.40% equivalentes a 2,056,499 votantes del total de inscritos en el padrón. Si asumimos como referencia el 30.40% que no acudió a votar en los comicios del 2016 como el nivel normal de abstención en condiciones de no pandemia; entonces, la abstención o no participación en las pasadas elecciones del domingo 5 de julio, debió haber sido de 2,289,099, con un total de votos emitidos de 5,240,833 y no de 4,103,362 como lo registra la JCE en sus resultados preliminares.

Basados en el supuesto anterior, al relacionar el total de la abstención registrada en el último reporte provisional de la JCE para las elecciones del 5 de julio, ascendente a 3,366,627 y la abstención supuesta en condiciones de normalidad y de no “covidianidad” de 2,289,099, el total de votantes que decidieron no presentarse a las urnas el 5 de julio pasado como resultados de la crisis sanitaria determinada por el Covid-19 o por no estar de acuerdo con ningunas de las opciones que se presentaron al electorado ascendería a 1,077,528. El número anterior resulta de la diferencia entre la abstención registrada de 3,366,627 y la abstención estimada como normal de 2,289,099.

Participación Electoral 2016-2020

DATOS ELECTORALES 2016 % 2020 % Colegios Electorales 16,070 100.0% 17,100 100.0% Inscritos en el Padrón Electoral 6,765,245 100.0% 7,529,932 100.0% Votos Emitidos (Participación Electoral) 4,708,746 69.6% 4,163,305 55.3% Votos no Emitidos (Abstención Electoral) 2,056,499 30.4% 3,366,627 44.7% Votos Válidos Emitidos 4,611,963 68.2% 4,103,362 54.5% Votos Observados 0 0 0 0.00% Votos Nulos 96,783 2.1% 59,943 1.4%

Fuente: Resultados preliminares elecciones 2020, www.jce.gob.do / 14-07-2020

Un ejercicio que podría ser interesante es el de poder determinar qué proporción de este más de un millón de dominicanos que decidió no presentarse a las urnas lo hizo por la crisis de salud provocada por el Covid-19 y qué proporción se abstuvo como una forma de protesta frente a la inconformidad con las opciones ofrecidas a los votantes en los comicios.

De igual manera sería relevante establecer cuál era la preferencia o simpatía partidaria de los abstencionistas, lo que permitiría determinar la veracidad o falsedad de las percepciones o hipótesis sobre a qué candidatos o partidos afectó o benefició la extraordinaria abstención electoral de 14.3% del 5 de julio 2020.