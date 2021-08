La historia de una ciudadana que enfrentó al Iglobal, de Funglode

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La ciudadana Fernanda Frías, abogada, narró los obstáculos que ha tenido que enfrentar para mantenerse firme en su propósito de que el Instituto Global, de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) sea condenado por el uso ilegal e inconsulto de sus datos personales para recabar dinero del Estado.

Frías, abogada, explicó que el Iglobal hizo uso ilegal de su de su nombre para pedir dinero a la estatal Lotería Nacional (unos quinientos mil pesos en una primera partida), bajo el argumento de financiar una supuesta beca para unos estudios de maestría.

Detalló que si bien es cierto que cursó una maestría en el Iglobal, no es cierto que fuera la especialidad Maestría en Alta Dirección Pública Estratégica ni que autorizara a pedir dinero a su nombre para la supuesta financiación de los estudios.

Asimismo, la abogada Frías denunció la falsificación de su firma, de manera tan burda que utilizaron un número de cédula de otra persona. Advirtió que por este último ilícito también procederá judicialmente, porque tiene implicaciones penales.

A continuación un resumen del proceso que lleva a cabo la joven abogada Fernanda Frías, la cual advierte que no lograrán hacerla desistir ni agotarla hasta que sean respetados sus derechos.

La abogada fue entrevistada en el programa A Partir de Ahora de Acento TV.

Historia del caso

A mediados del 2019, en Acento se denunció que el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), propiedad de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), ONG del Ex Presidente Leonel Fernández, recibió fondos públicos utilizando datos personales de estudiantes y/o egresados sin su consentimiento, como es el caso de la joven abogada Fernanda Frías.

Frías se enteró por internet que la Lotería Nacional desembolsó unos 500 mil pesos al IGLOBAl, supuestamente para cubrir su matriculación de la Maestría en Alta Dirección Pública Estratégica que imparte la academia. Pero sucede que nunca solicitó tal asistencia económica, no conocía esa transacción, no buscó esa ventaja o privilegio, tampoco realizó ese programa de estudio, no lo inscribió y mucho menos se encontraba realizándolo. Incluso, en ese preciso momento estaba haciendo la Maestría en Derecho Administrativo y Regulación Económica en su Alma Máter. En fin, nunca recibió el supuesto donativo.

Sin embargo, lo que parecía ser un uso indebido de datos personales de parte del IGLOBAL, resulta que reciente ha tomado un giro de implicaciones penales muy graves, que se ha repetido en varias ocasiones.

La joven abogada asegura que han falsificado su firma y usurpado su identidad para obtener fondos de forma fraudulenta. Por lo que acudirá a otras instancias judiciales.

Acciones ante el hecho:

Interpuso un Habeas Data en contra la Lotería Nacional para que se eliminen su nombre y datos personales de los registros públicos con relación al desembolso de que trata.

Demandó en Reparación de Daños y Perjuicios al IGLOBAL, Ana Letelier (Enc. de Registro del IGLOBAL) y FUNGLODE, a causa de los daños que le han ocasionados a raíz de la acciones antijurícas cometidas por éstos.

Evolución del caso:

Lo que inició con simplemente encontrar una información sobre la abogada Fernanda Frías colgada en el Portal de Transparencia de la Lotería Nacional, se tornó en que el IGLOBAL usó sus datos personales sin su autorización y terminó en que también han falsificado su firma y usurpado su identidad para obtener de forma fraudulenta fondos públicos.

¿Cómo se llegó a esto?

En virtud de una sentencia de acción de amparo contra la Contraloría General de la República en la que resultó favorecida la joven abogada, esta institución le entregó una copia certificada del expediente administrativo del pago al IGLOBAL mediante el Cheque No. 054556 del Banco de Banreservas, en fecha 2 de agosto de 2018, el cual Acento tiene en su poder, donde se hace constar que en el Sistema de Finanzas Pública está registrado una comunicación supuestamente firmada por ella, que ella desconocía y, niega haberla firmado.

El Rector del IGLOBAL, Marcos Villaman, se presentó en la dirección de Acento para entregar una comunicación reconociendo que habían gestionado ese dinero, que alegadamente se trató de un error. Asimismo, dijo que la intención de la entidad adscrita a Fungloder era de colaborar con la joven abogada.

Más dinero

La Contraloría General de la República certificó una comunicación donde se verifica que 3 meses después del Iglobal haber recibido los fondos públicos de la Lotería Nacional, acudió de nuevo a esa entidad a solicitar más dinero público nombre de Fernanda Frías, esta vez para supuestamente realizar la Maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, estudios que la joven abogada tampoco cursó.

"Se presume que este otro requerimiento es sobre los 500 mil pesos. Es decir que pudiéramos estar hablando de 1 millón pesos que se pudo haber solicitado solamente a nombre de la joven abogada. Al menos de lo que se ha podido rastrear hasta el momento", precisa la abogada Frías.

Estatus sobre el proceso judicial contra el IGLOBAL y demás:

El Juez que conoce el caso ordenó el peritaje caligráfico de la comunicación. Tiene más de 10 días de concluido el informe y, a pesar que el Tribunal envió un servidor judicial de la sala para su retiro y no se lo entregaron. Aún se desconoce la razón de esta negativa.

El Juez también ordenó que la Lotería Nacional entregue el expediente administrativo relacionado a la otra solicitud de pago realizada por el IGLOBAL, entidad que ha usado sin autorización el nombre de Fernanda Frías. Sin embargo, la Lotería Nacional no cumplió el requerimiento del tribunal, sino otra cosa.

La joven abogada asegura que en 3 ocasiones le han hecho lo mismo, pese a que se trata de una Ordenanza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Estafa:

Se configura el delito de Estafa contra el Estado, ya que se utilizaron maniobras fraudulentas, usando un nombre falsa o falsas calidades para obtener fondos públicos, lo que comprueba con la falsificación de la firma y la usurpación de identidad. Es decir que este caso tiene una parte de acción pública.

Otros delitos de acción pública se pueden configurar