Gobierno, Unicef y JCE acuerdan impulsar el registro civil oportuno

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Gobierno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Junta Central Electoral (JCE) firmaron este miércoles un acuerdo marco por cuatro años, a partir de hoy, para dotar de actas de nacimiento al momento de nacer a los niños y niñas, a fin de que tengan una identidad y no sean propensos a sufrir violencia, exclusión y discriminación social.

El Acuerdo titulado “Marco de Cooperación Interinstitucional para el Registro Oportuno y Tardío de Nacimientos en la República Dominicana”, fue firmado en el Palacio Nacional, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, quien fungió como testigo y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.

Al hablar en el acto, el ministro de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (Propeep) ,Neney Cabrera destacó los esfuerzos del Gobierno para que los menores de cinco años sean dotados del acta de nacimiento que les dé identidad y les garantice sus derechos humanos.

Afirmó que actualmente 29 mil niños y niñas menos de cinco años carecen de un acta de nacimiento, situación que los hace propensos a sufrir violencia, exclusión y discriminación.

Al exponer sobre esta preocupante situación, refirió que en el 2013 el 18.3 % de los niños y niñas menores de cinco años no contaba con un acta de nacimiento, concentrados mayormente en las zonas marginales y rurales, porcentaje que para el 2015 se redujo al 13.8% y en el 2018 descendió a un 8 %, según la Oficina Nacional de Estadística.

No obstante, manifestó que a consecuencia de la pandemia de coronavirus que desde el 2019 afecta al país y el mundo, que ha dejado graves efectos sobre la salud, la economía y el tejido social, el subregistro de declaraciones de nacimientos en el año 2020 tuvo un incremento de un 79 % de los casos con respecto al 2019.

Sostuvo, a manera de preocupación, que estos 29 mil niños y niñas, hasta no sacar sus papeles, no tendrán como inscribirse en la escuela o beneficiarse de los programas de asistencia social, como futuros adultos y padres no podrán declarar a sus hijos, abrir una cuenta bancaria o siquiera ejercer el derecho al voto, lo cual afectará sus derechos.

El funcionario calificó de complejo este fenómeno, el cual dijo que amerita un abordaje integral, multisectorial y estratégico, para que con los esfuerzos implementados por el presidente Abinader y el Gobierno, con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y demás entidades firmantes del acuerdo, se pueda revertir.

De su lado, la primera dama, Raquel Arbaje; presidenta del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, expresó “Para mí como presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, así como para todas las instituciones que conforman esta instancia a favor de la infancia, resulta un propósito fundamental que las cifras de niños y niñas no declarados desaparezca de nuestra realidad”.

En ese orden, la primera dama indicó que los dominicanos no pueden permanecer impasibles ante el hecho de que 200 mil niños y niñas dominicanos carezcan de identidad, y que esta situación adquiera carácter permanente, robándoles en el futuro la oportunidad de ejercer la ciudadanía.

"Tenemos que conseguir que en el tiempo de vigencia del acuerdo, absolutamente ningún niño y ninguna niña dominicana salga del hospital en que nació careciendo de su acta de nacimiento", indicó

Como presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes, expresó su compromiso y esfuerzo y para lograr la ampliación de las facilidades en la red hospitalaria para el registro oportuno de nacimientos.

En representación del Gobierno fue rubricado por el ministro Neney Cabrera, encargado de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (Propeep); Roberto Fulcar, ministro de Educación; Daniel Rivera Reyes, ministro de Salud Pública; Mario Lama Oliveros, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS); Paula Disla Acosta, presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia (Conani) y coordinadora del Gabinete de Niñez y Adolescencia; Besaida María Santana, directora ejecutiva del Instituto Nacional de la Primera Infancia (Inaipi), y Gloria Reyes, directora general del Programa Progresando con Solidaridad Supérate.

También fue firmado por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Ramón Andrés Jáquez Liranzo; la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y la representante en República Dominicana del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Rosa Elcarte, como entidad cooperante