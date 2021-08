Gobernadora de Santiago preocupada por rechazo de la población hacia la vacuna

Foto: © Mery Ann Escolástico

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, dijo sentirse triste y preocupada por el poco apoyo de la población al trabajo de prevención y vacunación contra el coronavirus que lleva a cabo las autoridades.

“Yo me he sentido un poco triste, porque el presidente ha dado a Santiago mucho apoyo, en todo el sentido de la palabra. Todas las instituciones de Santiago han hecho un gran esfuerzo, apoyando a Salud Pública, pero la gente no quiere (vacunarse). La gente no quiere y yo le digo a la gente vamos a querernos un poquito, vamos a cuidar la familia”, afirmó la funcionaria, al ser preguntada sobre la posibilidad de que la provincia que representa sea librada del toque de queda.

Santos apeló a la sensatez de la población para que sigan los procesos de vacunación contra el covid-19, para lograr que Santiago sume un 70 % de los ciudadanos en edad de ser protegidos con la primera y segunda dosis de las vacunas.

Agregó que se mantienen en funcionamiento los puestos de vacunación habituales, además de que están abiertos los puntos para las pruebas PCR para los ciudadanos que las requieran.