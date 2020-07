Frente Cívico y Social felicita a Luis Abinader y lo insta a "cumplir y hacer cumplir la ley”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Isaías Ramos, presidente del Frente Cívico y Social, felicitó de manera muy entusiasta al presidente electo Luis Abinader y lo instó a trabajar sin desmayo para cumplir el sueño expresado en su último discurso de campaña de “cumplir y hacer cumplir la ley” –mandato indispensable para que vuelva el orden a la nación.

Ramos expresó que este es un pueblo maleable tanto para lo bueno como para lo malo, que, con voluntad política, educación, concientización ciudadana, disciplina, buen ejemplo, coherencia y un régimen de consecuencias severas este país es capaz de convertirse en una nación de orden que podría ser el ejemplo para el mundo.

También se refirió al “hambre y sed de justicia” que por décadas sucesivas se le ha negado a este pueblo, el cual ha soportado y viene cargando tantas injusticias. Ramos le recordó el consejo de nuestro libertador Juan Pablo Duarte: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos siempre serán víctimas de sus maquinaciones”. Ramos acotó que por lo general el castigo severo a unos pocos es bendición para muchos y que sentar ejemplo le vendrá muy bien a su futura administración y así acabar con este régimen de impunidad por lo que podrá contar con el respaldo de todo un pueblo que anhela y sueña con que se haga justicia, pero también se ame la misericordia para lo que se arrepientan.

En cuanto a la igualdad de oportunidades, Ramos le recordó que a este pueblo se le viene violando sus derechos humanos por décadas, al punto que ya estos los valoran como privilegios. Es tiempo de que el pueblo conozca sus deberes y sus derechos y se respete la igualdad ante la ley. Es tiempo de que se garanticen derechos elementales como son la salud, educación de calidad y un sistema de jubilación digna.

Ramos también observó que estamos faltos de una política económica incluyente donde se incentive el amor al trabajo, al emprendimiento y el apoyo a la producción nacional haciéndola más productiva y competitiva.

"El sistema de dádivas y migajas fue derrotado en estas elecciones, pues la dignidad del pueblo estuvo por encima de esa dictadura clientelar y el partido de gobierno solo triunfó en las provincias más empobrecidas".

Ramos aprovechó para darle un mensaje al pueblo: "debemos dar todo el apoyo al nuevo presidente pues nunca la nación se ha visto con una crisis de tal magnitud y el éxito del presidente será el éxito de todos y su fracaso será el fracaso de todos. También llamó al presidente electo que no desmaye ante el desastre de país que recibirá el 16 de agosto porque a “grande males grandes remedios” y, si es así, tendrá todo el apoyo de un pueblo que estará halando con una junta bueyes para no dejarlo caer en el precipicio y así todos unidos salvaremos la nación y no dejaremos hundir el barco en que todos navegamos pero que también tenemos que estar vigilante para nunca más permitir que un pequeño grupo tome un partido y lo utilice para destruir toda una nación".

Ramos aconsejó al presidente electo "que ponga el oído en el corazón del pueblo y lo escuche y actúe de acuerdo con lo que le dicta su conciencia sin dejarse llevar de impulsos populistas, ni de presiones de intereses particulares. Que gobierne siempre buscando el bien común y, por último, que esté claro que sin la sapiencia divina en vano serán sus esfuerzo"