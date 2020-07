El galloloquismo del PLD.. El conservadurismo tiene primera plana, no votos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-“El galloloquismo se apoderó del PLD en los últimos días de la campaña”, expresó la periodista Altagracia Salazar, al analizar la derrota sufrida por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras 20 años de gobierno, 16 de manera consecutiva.

Resaltó que se intentó desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) provocar miedo en los votantes con el odio a las personas LGTBI, el desprecio a la lucha de las mujeres por sus derechos y el ingrediente del fanatismo religioso.

"El conservadurismo tiene primera plana, pero no votos. En el colegio en donde votaron Vincho Castillo y uno de sus hijos, apenas ganaron dos votos, nada más", señaló.

La reputada periodista consideró que esos yerros o “galloloquismos”, unidos a los escándalos de corrupción y el surgimiento de una movimiento social de contestación que tuvo su punto más alto con la Marcha Verde, llevaron a la derrota del PLD y a la victoria del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

No obstante, consideró que así como el voto del movimiento social definió el triunfo del PRM en las elecciones, bien podría retomar las calles para protestar si no observan señales serias de combate a la corrupción.

Explicó que cuando dijo que si el nuevo gobierno no encamina esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad, en un año el movimiento social retomaría las calles, se refirió a que los sectores sociales que apoyaron el cambio no militan en el PRM ni en ningún otro partido, y apostaron a la esperanza de que las cosas puedan cambiar, y no se van a cruzar de brazos.

“Luis Abinader no llegó a la Presidencia de la República solo de la mano de un poderosos partido, y él lo sabe. Luis Abinader llegó por el hartazgo de la población”, precisó.

A su juicio, una de las primeras señales que debe de enviar el presidente Luis Abinader es nombrar un Procurador General independiente y con suficiente credibilidad, con la capacidad de investigar y de estructurar expedientes que sustenten los casos ante los tribunales.

Recordó que la entonces jueza Miriam Germán Brito, cuando estudió el expediente del caso Odebrecht y emitió un voto disidente, señaló sus falencias y debilidades, lo que se evidenció después cuando se discutió en el tribunal.

La periodista Altagracia Salazar fue entrevistada en el programa A partir de ahora, de Acento TV.

El programa A partir de Ahora, de Gustavo Olivo Peña, en Acento TV, se transmite en los siguientes canales 38 de Claro, 39 y 439 de Altice, 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. Horarios: 7, 8 y 11 de la MAÑANA; 4 Y 7 de la TARDE, con repeticiones en los horarios de MADRUGADA y resumen el fin de semana. También se puede disfrutar en el portal AcentoTV.do y Acento.com.do, además del canal de Youtube Acento TV y en Instagram