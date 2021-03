Dirigente fundador denuncia la persecución, las trampas y las mentiras de congreso PLD

Miguel Andújar, dirigente PLD. Foto: Mery Ann Escolástico.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El dirigente fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Miguel Andújar denunció que en esa organización política reina un estado de persecución, trampas y mentiras, situación que ha matado la democracia interna.

Andújar, que estuvo entre los dirigentes fundadores del PLD junto a Juan Bosch, a finales de 1973, dijo que el IX congreso peledeísta no fue más que una farsa, una mentira, no hubo una real participación, no hubo elección democrática con la participación en libertad de quienes debían de votar, sino que todo fue impuesto por el grupo que ahora controla por completo el partido morado, dirigido por el expresidente Danilo Medina.

Criticó que se elaboraran listas de personas antes de la escogencia de los miembros del Comité Central y del Comité Político para predefinir por quién se debía de votar, lo que a su juicio no fue una elección democrática.

Denunció que el PLD hoy se dirige en base a las presiones, a las amenazas veladas, las intimidaciones, los chantajes y las imposiciones.

Consideró inaceptable que se incluyeran en el Comité Central y en el Comité Político, en base a las listas pre confeccionadas, a personas sin la formación ni la trayectoria que son indispensables en la política.

Advirtió que dirigentes que tiene historia de trabajo, entrega y sacrificios en la lucha por la democracia y en la construcción del PLD no pueden se supuestamente dirigidos por advenedizos e improvisados que han subido por contar con un grupo que los ha proyectado, pero que no tienen condiciones ni verdader liderazgo.

Miguel Andújar fue entrevistado en el programa A Partir de Ahora, de Acento TV.

