"PLD recibió tercera y aplastadora derrota consecutiva en Nueva York"

NEW YORK, Estados Unidfos.-El coordinador de operaciones del Comando de Campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en New york, Ing. René Mateo, afirmó que en las pasadas las elecciones el PRM obtuvo el 74% de los votos válidos, dándole al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) su tercera derrota aplastante consecutiva.

En las elecciones del domingo el candidato del PRM, Luis Abinader, ganó las elecciones en primera vuelta con más del 52 por ciento de los sufragios, para convertirse en el próximo presidente de la República Dominicana.

Sin embargo, el ingeniero Mateo deploró que esta resonante victoria se vio empañada por la incapacidad exhibida por la Oficina de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), en la fase final del montaje de las elecciones en la mencionada ciudad.

El coordinador de operaciones del Comando de Campaña del PRM en New york, Ing. René Mateo, dijo que la OCLEE en New York, no estaba preparada ni contaba con el personal ni con la logística para montar las elecciones.

Dijo que debido a esas falencias se generó un caos en las primeras horas de las mañana del 5 de julio, caracterizado por falta de funcionarios en gran parte de los colegios, lo cual llevó a completar con ciudadanos de la concurrencia.

Asimismo, dijo que hubo deficiencia en el transporte de las valijas y un inicio tardío general en más del 75% de los colegios, resultando así que miles de dominicanos que se levantaron temprano para ir a votar antes de ir a sus trabajos se vieron forzados a retirarse de los recintos de votación.

"Desde tempranas horas en la mañana se observaban largas filas, las cuales superaban visiblemente las filas realizadas en las elecciones del 2016, en la cual votaron la mitad de los registrados en el padrón. Esta concurrencia masiva de personas nos tomó de sorpresa ya que habíamos anticipado una gran abstención por la pandemia", expresó.

El ingeniero Mateo aseguró que, de no ocurrir la tardanza, este domingo hubiesen votado unos 100,000 dominicanos lo que representa alrededor del 50% de los 197. 516 inscritos en el padrón en Nueva York.

"Este pobre desempeño de la OCLEE explica porque el boletín final de la JCE electoral revela que a nivel presidencial votaron 42,176 personas, es decir un pírrico 21.35% del total de los inscritos", precisó.

El coordinador de operaciones del Comando de Campaña del PRM en New york, Ing. René Mateo, sostuvo que el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) antes de ser derrotado cumplió su misión de impedir a toda costa que los dominicanos del exterior ejercieran el derecho a votar