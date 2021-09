Compañeros de La Salle defienden seriedad de Amadeo Read, preso en operación Falcón

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Amadeo Garibaldy Read Ruiz es uno de los vinculados en la operación Falcón que se encuentra detenido y en la mira del Ministerio Público por su supuesta vinculación en una red de narcotráfico y lavado de activo que mantiene a más de 20 personas detenidas.

En defensa del ingeniero Amadeo Read, han salido compañeros de Colegio De la Salle de Santiago, promoción 1984-1985, que tildaron su captura como un "atropello inadmisible". El comunicado en nombre de la promoción tiene la firma del escritor Pablo Gómez Borbón.

En el escrito, explican que a Read Ruiz lo relacionan con la red criminal, por el trabajo que viene desempeñando como gerente de la zona Norte de la compañía Grupo GB, propiedad de Texaco.

"Amadeo Read no es más que un empleado del GRUPO GB, el cual maneja para TEXACO sus operaciones en nuestro país. En consecuencia, a quien el acusado, prófugo por demás, compró estaciones de combustible no fue a Amadeo Read, sino en todo caso a, o con la aprobación de, su empleador", dice la nota que fue compartida con este medio.

A continuación presentamos de manera íntegra el comunicado:

Hace una semana que el ingeniero Amadeo Garibaldy Read Ruiz guarda una prisión tan injusta como absurda. Nosotros, sus compañeros de la promoción “Jóvenes Para Siempre” del Colegio de la Salle de Santiago de los Caballeros, queremos denunciar ante la opinión pública lo que constituye un atropello inadmisible contra una persona de su calidad moral y humana y, sobre todo, una persona inocente.

Cuando los medios informaron que Amadeo Read había sido apresado en el marco de la llamada Operación Falcón nuestra sorpresa fue grande. Quienes lo conocemos sabemos que es alguien cuya honestidad esta fuera de toda duda. Es miembro de una familia cuyos miembros se han caracterizado por su bonhomía. Es un hombre con un corazón inmenso, un hijo ejemplar, un hermano incondicional, un amigo leal, un ser especial.

En lo profesional, siempre ha aspirado a la excelencia. Obtuvo el bachillerato con honores. Obtuvo el grado de Ingeniero Industrial y una Maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde también es profesor, ambos con honores. Desde hace más de un cuarto de siglo trabaja para la empresa TEXACO (antes y después de la compra de la misma por el GRUPO GB). Su motivación y su entrega le han asegurado numerosas distinciones y le han llevado a ser gerente de la zona norte de esta empresa.

Es precisamente en el ejercicio de estas funciones que interactúa con la persona a la que el Ministerio Público acusa de dirigir una vasta red de narcotraficantes. El Ministerio Público lo acusa de ser cómplice de esta organización criminal. Esto es falso de toda falsedad.

Amadeo Read no es más que un empleado del GRUPO GB, el cual maneja para TEXACO sus operaciones en nuestro país. En consecuencia, a quien el acusado, prófugo por demás, compró estaciones de combustible no fue a Amadeo Read, sino en todo caso a, o con la aprobación de, su empleador; a quien el acusado compró combustible no fue a Amadeo Read, sino en todo caso a su susodicho empleador; y, en definitiva, el dinero de estas operaciones no fue a parar a las cuentas bancarias de Amadeo Read.

El GRUPO GB es una persona moral legalmente constituida y, como tal, puede y debe responder a las infracciones contra la ley que pudiera haber cometido. En consecuencia, la prisión de Amadeo Read es injusta y absurda.

El referido grupo empresarial es quien tiene que garantizar que sus operaciones se realicen respetando la legislación sobre la prevención del lavado de activos. El sector de los combustibles es preferido por los narcotraficantes por ser más propicio para el lavado de activo que otros sectores económicos; por lo que es a dicho grupo, si no lo ha hecho, a quien le corresponde asumirlo, no a Amadeo Read, quien no es más que un empleado y como tal no hace más que poner en ejecución las líneas de la empresa para la que trabaja.

Nos llama la atención que ni el Ministerio Público ni los medios de comunicación se refieran a esta realidad: mientras los verdaderos culpables huyen, un hombre inocente, un hombre bueno que ha empeñado su vida en la empresa para la que trabaja, guarda una prisión injusta y absurda.

Esta injusticia no la permitiremos.

Promoción 1984-1985.

Colegio De La Salle