¿Cómo se hace el Índice de Percepción de la Corrupción?, directora ejecutiva de PC lo explica

Miriam Díaz Santana, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Foto Emil Socías. Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Miriam Díaz Santana, la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, organización Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional, explicó que el Índice de Percepción de la Corrupción se lleva a cabo con insumos de diversos informes de entidades con reconocidad credibilidad, que miden diversos factores relacionados con la transparencia, la confiabilidad de las instituciones, el sistema de consecuencias judiciales, entre otros.

Indicó que el más reciente índice se enfocó en la situación de la crisis sanitaria a causa de la pandemia de la Covid-19, que motivó que en la mayoría de los países los gobiernos dieron luz verde a los funcionarios para comprar insumos de emergencia, dando lugar a procesos de compras carentes de transparencia.

Explicó la directora ejecutiva de PC, conlleva un trabajo de varios meses y cuando se publica no responde con la realidad de ese momento, sino con lo percibido en el momento en que se recabó la información que sirvió de insumo.

Miriam Díaz Santana dijo que por esa razón el más reciente Índice de Percepción de Corrupción correspondiente a la República Dominicana no retrata la realidad actual, si no lo ocurrido durante el año 2020.

La directora ejecutiva de PC, Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional, también explicó que esta medición se basa en percepción debido a que la corrupción no es de inmediata comprobación y no siempre se denuncia de manera abierta, además de no todos los casos o prácticas corruptas terminan en la justicia o concluyen con alguna consencuencia.

Invitó a los interesados en conocer el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente a la República Dominicana, a que naveguen en la página de Participación Ciudadana o en la página de Transparencia Internacional.

Miriam Díaz Santana fue entrevistada en el programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite diariamente por AcentoTV