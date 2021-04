Colegio Médico y Asociación de Enfermeras apoyan las tres causales

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) y Asociación Nacional de Enfermeras (ASONAEN), apoyan la aprobación de las tres cáusales, en casos de violación, riesgos de vida de la mujer y malformaciones congénitas incompatibles con la vida del nuevo ser.

Los galenos expresaron que no es posible que en las normativas legales del país se siga penalizando la vida de las mujeres con un código penal centenario, cuando el presidente Luis Abinader ha anunciado su intención de modernizar el Estado y sus instituciones.

Solicitaron al presidente y a los legisladores la oportunidad de que nuestro personal de salud ante cualquier caso comprobado y debidamente confirmado dentro de las tres causales pueda tomar la decisión de proceder sin el temor de ser condenado legalmente ; aquí no se trata de un festín , ni de obligar a las mujeres , lo que queremos es que no se siga castigando y violentando a nuestras mujeres pobres y campesinas , porque son realmente las más perjudicadas al tener que ir a lugares inseguros y antihigiénico porque no pueden pagar un centro privado o acudir a una institución pública , mientras otras si lo hacen hasta fuera del país .

Asimismo, argumentaron que en las maternidades diariamente se hacen más de 20 procedimientos de legrados y aspiraciones endo uterinas por abortos incompletos provocados de maneras inseguras, a veces quedando lesionadas sin posibilidad de embarazarse nuevamente y muchas veces hasta perdiendo la vida. Por lo que es tiempo de que el Estado dominicano garantice y respete los derechos sexuales y reproductivos y las vidas de las niñas, mujeres y adolescentes