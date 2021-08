Califican como maniobra política petición Abel Martínez para intervenir Monumento

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- Una petición del alcalde de Santiago, Abel Martínez, a la ministra de Cultura, Carmen Heredia, para que intervenga el entorno del Monumento a los Héroes de la Restauración, no ha sido bien vista por la administración de esta plaza y la dirección regional del Ministerio, quienes recordaron a la Alcaldía cuáles son sus funciones y responsabilidades en el torno.

“Ante el progresivo deterioro y abandono en que se encuentra todo el entorno del Monumento a los Héroes de la Restauración”, cuya responsabilidad no descansa en el Ayuntamiento de Santiago, el alcalde Abel Martínez, puso al tanto de la situación a la ministra de Cultura, doctora Carmen Heredia Ottenwalder, al tiempo de ponerse a la disposición para el rescate de la obra arquitectónica y cultural más importante de la provincia.

Sobre el tema, el administrador del Monumento, Marlon Anzellotti y Sarah Espinal, de la dirección regional de Cultura, calificaron como improcedente la acción de Abel Martínez, la cual creen tiene una intención de sacar beneficio político.

Marlon Anzellotti explicó que tras la reapertura del Monumento, en cese por la pandemia, se han retomado todos los programas de mantenimiento para garantizar el buen funcionamiento de la plaza, que está dividida en área de parque y museo.

Los funcionarios locales de Cultura manifestaron que no se oponen a la colaboración del Ayuntamiento para mantener el área en buen estado, pero advierten que no ha sido bien intencionada la denuncia, porque no hay tal deterioro y abandono del Monumento.

En relación a los arreglos que hay que hacer en algunos puntos, como la plaza dedicada a las Águilas Cibeñas, Anzellotti ha dicho que está en la fase de evaluación una propuesta del sector privado para el remozamiento de esa área, que ha pasado a ser una de las más frecuentadas de la plaza.

Sobre la administración del Monumento

Tras un enfrentamiento por el control del Monumento a los Héroes de la Restauración, en 2005, entre el entonces gobernador de Santiago, José Izquierdo y el alcalde de turno José Enrique Sued Sem, el Poder Ejecutivo pasó la administración al Ministerio de Cultura, mediante el decreto 445-06.

Hasta ese momento, la Gobernación de Santiago tenía a su cargo la administración de la plaza, amparada en el decreto 174-97, que a su vez derogó el decreto 24-91, en el cual se otorgaba la responsabilidad del Monumento a la Dirección Nacional de Parques.

“El traspaso operado en 2006, dado que el Monumento fue declarado de interés nacional considerando su valor arquitectónico, la majestuosidad de su construcción y su elevada significación histórica, en virtud del art.1 Ley No.5724 del 29 de diciembre de 1961, se corresponde con las atribuciones que confiere la Ley No.41-00 del 28 de junio de 2000 al Ministerio de Cultura respecto del Patrimonio Cultural de la Nación, en tanto este Ministerio tiene como objetivos su preservación (Art.5, literal c), de la ley), así como el fomento de su conservación, rehabilitación y divulgación”, se lee en un documento publicado por el historiador Edwin Espinal.