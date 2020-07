Aura Celeste denuncia plan de robo de votos

Santo Domingo.- Aura Celeste Fernández, candidata a diputada de Alianza País de la circunscripción 1 del Distrito Nacional y exjueza titular de la Junta Central Electoral, denunció que existen planes de robo de votos.

Dijo que esos planes de sustracción de votos concebidos para ejecutarse este domingo 5, día en que seerán elegidos el presidente de la República y los legisladores, vendrían de otros partidos políticos para perjudicar a los candidatos de Alianza País.

Expresó que Alianza País ha recibido por diferentes vías la información de planes concretos que están urdiendo otros partidos para sustraerle los votos en aquellos colegios en los que esta organización política no tuviese delegados.

“Ante esta cruda realidad me he sentido motivada en mi condición de exjueza de la Junta Central Electoral y de excoordinadora de la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos de la Junta Central Electoral, a hacer un llamado a los presidentes, secretarios y sus suplentes y vocales de cada uno de los colegios electorales, a estar en alerta y a que no permitan bajo ningún concepto, que partidos acostumbrados a hacer trampa, sustraigan los votos de otros partidos.”

Fernández destacó que la noche del 5 de julio cuando se estén contando los votos, el personal que integra los colegios electorales, son los verdaderos guardianes de la democracia, así como los garantes de la voluntad popular y los exhortó a actuar con grandeza y de proteger cada voto que es el ejercicio sagrado de un derecho fundamental de cada ciudadano dominicano que acuda a votar