Asfaltarán calles de las provincias Samaná y María Trinidad Sánchez

SAMANÁ, República Dominicana. -El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dejó iniciados los trabajos del Plan de Asfaltado para las provincias de Samaná y María Trinidad Sánchez con un costo superior a los RD$ 50 millones.

Los trabajos de pavimentación iniciaron en los municipios Nagua y Samaná, y de acuerdo con el viceministro de Mantenimiento Vial del MOPC, Mélito Santana Rincón, este primer plan de asfaltado, reasfaltado, bacheo y prensado cubrirá 23 kilómetros lineales.

Dijo que con estas acciones Obras Públicas da inicio a las promesas del presidente Luis Abinader con un ciclo de asfaltado en la provincia María Trinidad Sánchez, iniciando en distintas calles de la comuna cabecera, y en los barrios que tienen mayor urgencia.

Sostuvo que en los lugares que no estén las condiciones dadas para aplicar el asfaltado, no se hará el trabajo, “para no cometer los mismos errores de la administración pasada, que asfaltaban y al poco tiempo todo se perdía, porque lo hacían en lugares que no estaban aptos para hacer el trabajo”.

Estamos tratando de marcar la diferencia entre un antes y un después con relación a lo que es la calidad del asfalto que se coloque en las vías", explicó.

Expresó que en el municipio de Nagua se inició un plan de incluir alrededor de 23 kilómetros lineales entre asfaltado, reasfaltado y prensado, en lo que se invertirían unos 50 millones de pesos aproximadamente, para luego seguir en toda la provincia.

Agregó que en la primera quincena de octubre entrarán en servicio 30 lotes de asfalto con igual número de compañías, programa que abarcará todas las provincias del país, en especial las que más lo necesiten, como en la región fronteriza.

Asimismo, el director regional Cibao-Nordeste del MOPC, Aaron Hernández, dijo que el plan de asfaltado en Nagua abarcará las calles Enriquillo, Mercedes Bello, así como los sectores Soldado Arriba, José Francisco Peña Gómez, Kilómetro 3, Los Cacaítos, San José de Villa, Las 500, La Cruz, Los Agrónomos, Urbanización José Lucas, entre otros