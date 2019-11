Foto: Acento.com.do/Fuente externa/Rubén Jiménez Bichara

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El jefe de campaña de Gonzalo Castillo, Rubén Jiménez Bichara, afirmó este jueves que opositores del candidato presidencial como algunos medios de comunicación, utilizan “falsos argumentos” como tácticas dilatorias para atacar y distraer al equipo de campaña y a la ciudadanía

Jiménez Bichara, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó de “muy eficiente y transparente” la gestión de Castillo cuando fue ministro de Obras Públicas.

“Tenemos que estar preparados para las tácticas dilatorias y tácticas que pueden causar distracción en esta campaña; estamos conscientes de que se lanzan cosas para distraernos, no podemos caer en ese juego. Yo pienso que si algo merecería Gonzalo Castillo es una rectificación por haber transparentado y hecho eficiente el proyecto de asfaltado en todo el país. Realizó una gestión eficiente como rector de ese Ministerio; y ese reconocimiento y esa práctica que tuvo hacia el país es lo que le permitió ante el Partido ser su candidato presidencial. Justamente esa gestión lo catapulta y el pueblo se lo reconoce”, expresó Jiménez Bichara.

Al ser entrevistado en el programa radial El Gobierno de la Mañana, destacó que los falsos argumentos, lejos de ser un punto débil para la campaña de Castillo son una fortaleza, ya que el candidato presidencial es una persona pragmática, que manejó grandes cantidades de dinero y ese presupuesto “lo hizo inclusivo y participativo”.

El miembro del Comité Político dijo entender que están en medio de una batalla electoral y deben de enfrentar los inconvenientes que se presenten, y como lo ha dicho el candidato presidencial quieren una política diferente, respetuosa porque no se trata de ofender ni de difamar, “y yo pienso que hay que tener ética en la política y es lo que siempre repite Gonzalo Castillo”.

Asimismo, destacó que están inmersos en la campaña y tienen un calendario de actividades por todo el país. Anunció que este fin de semana visitarán los municipios de San Cristóbal como Villa Altagracia, Nigua y Haina También, estarán por Puerto Plata y el domingo, visitarán Santo Domingo Norte y Este.

Decisión TSE incita al caos

Sobre la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de que el expresidente Leonel Fernández no tiene impedimento para participar en las elecciones de mayo del 2020, dijo que el PLD respeta la decisión de este organismo.

“Respetamos las decisiones que se tomen. Nuestro centro ahora mismo es ganar en primera vuelta, ya esa candidatura fue derrotada inicialmente, en condiciones más difíciles que las que pueden venir, por lo que no nos mueve a preocupación”, indicó.

No obstante, Jiménez Bichara entiende que lo correcto hubiese sido para darle fortaleza a la Ley Electoral que no tomara esa decisión, ya que la misma incita al caos porque en la pasada contienda participaron más de once mil candidatos, de los cuales alrededor de cuatro mil fueron electos y “eso llama al caos” de los que no fueron favorecidos.

En cuanto a la opinión de los opositores, quienes no desean que el presidente Danilo Medina intervenga en asuntos de política, Bichara dijo que son respetuosos de las leyes y las mismas no se lo prohíben.