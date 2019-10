Foto: Acento.com.do/Danilo Medina.

Santo Domingo (EFE/Ramón Santos Lantigua).- Un día después de que el expresidente dominicano Leonel Fernández remeciera al oficialismo con su renuncia al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la cúpula y centenares de dirigentes medios y de base de esa formación se reunieron para demostrar unidad y minimizar su salida.

Tras una serie de renuncias y despidos de seguidores de Fernández dentro del Gobierno, el presidente dominicano, Danilo Medina, dio seguridades a sus leales, de que el PLD continuará en el Gobierno más allá de las elecciones generales del año venidero.

Medina aprovechó el escenario de este lunes para responder las imputaciones que le hizo Fernández este domingo, en el sentido de que el gobernante era un «obstinado» y que su Gobierno se había convertido en un ente «rencoroso» y «vengativo».

«¿Cuál es mi delito?, el delito que he cometido es que no fracasé. Y lo voy a decir hoy, lo he hecho mejor que él», exclamó el jefe de Estado en comparación a sus 7 años de Gobierno y a los tres cuatrienios que gobernó Fernández, quien renunció al PLD tras denunciar que en las primarias de ese partido fue víctima de un fraude.

Fernández y Medina se disputaban el liderazgo del partido oficialista, en una lucha tenaz y sin cuartel en la cual todas las cartas estaban sobre la mesa.

El presidente y prácticamente todo su Gobierno apoyó al rival de Fernández en las primarias, el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien venció al exmandatario por un estrecho margen en las primarias abiertas inéditas del 6 de octubre celebradas, además, por primera vez bajo el sistema de voto automatizado.

«No es cierto que ha habido fraude, a quién le cabe en la cabeza que nosotros podemos auspiciar una candidatura que no sea la voluntad legítima del pueblo dominicano; fuimos nosotros quienes luchamos para que haya primarias abiertas en nuestro partido, de no haber sido así todavía se estuvieran recogiendo los muertos en las calles del país», afirmó Medina, impedido por la Constitución de continuar en el poder.

Aclamado por Castillo y la mayoría de los miembros del Comité Político y del Comité Central del PLD, principales organismos de dirección del PLD, Medina dijo que Fernández se creyó ganador de antemano y que a su hoy excompañero de partido «solo le gusta ser candidato o ser presidente».

«Si luego de 25 años en campaña perdió las elecciones ante un prácticamente desconocido candidato como era Gonzalo, que se prepare que en mayo próximo esa pela (derrota) va», afirmó Medina ante la ovación de los presentes en un aforo del Centro Olímpico de la capital dominicana.

La cuestión de si Fernández puede aspirar o no a la Presidencia del país tras participar en las primarias del PLD no está del todo clara, debido a diversas interpretaciones de las leyes de partidos y electoral vigentes en el país.

Este lunes el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, uno de los más estrechos colaboradores de Medina, afirmó que el expresidente está impedido de presentarse en la boleta de otra organización, porque así lo dice la ley electoral.

Sin embargo, dirigentes del proyecto de Fernández aseguran que las declaraciones del alto cargo evidencia que el Gobierno le tema al expresidente «como el diablo a la cruz».

«Pretender negarle al expresidente Fernández el derecho a presentarse como candidato presidencial, bajo interpretaciones jurídicas, sería provocar una crisis política de consecuencias impredecibles, ya que ‘La Fuerza del Pueblo’ no aceptará un atropello más al expresidente de la República», dijo en rueda de prensa Domingo Jiménez, coordinador de los portavoces de Fernández.

Asimismo, advirtió a Medina y a sus seguidores que «no jueguen con candela», ya que el pueblo dominicano no tolerará que después de llevar a cabo el más «escandaloso fraude en la historia electoral del país», se pretenda evitar que Fernández sea su próximo presidente.EFE