Leonelistas de Santiago muestran apoyo a su líder y sus reclamos

Foto: Máximo Laureano/Acento.com.do

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- Peledeistas que forman parte del equipo electoral del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna, en Santiago, anunciaron este jueves que se suman a los reclamos que hace su líder político, en relación a las “irregularidades” denunciadas en el proceso de las primarias del pasado 6 de octubre.

José Izquierdo Reynoso dijo que es un hecho que quien ganó la candidatura presidencial de PLD fue Leonel Fernández y que por eso estarán en las calles hasta lograr que se aclaren las cosas.

Al igual que Fernández, los leonelistas locales han manifestado que no creen en el conteo manual que se lleva a cabo en todas las juntas electorales del país, porque a su entender, este proceso se debió hacer el domingo, es decir, en mismo día de las votaciones, una vez terminado el proceso y no ahora cuando, según explicaron, “ya no hay garantías de transparencia”.

Al ser cuestionado sobre las precandidaturas, donde hasta ahora han ganado los precandidatos del leonelismo, el profesor José Izquierdo rehusó entrar en detalles, aunque sí dijo que en el caso del alcalde Abel Martínez era un hecho que ganaría, pero cree el triunfo debió ser abrumador.

En relación al tema dijo que hasta el momento ningún precandidato se puede tener como ganador.

Los leonelistas, que se reunieron este jueves 10 de octubre en el salón imperial del hotel Matún, hicieron un llamado a la población peledeísta para que acuda a la manifestación en apoyo al presidente del PLD, convocada para el próximo lunes frente la sede de la JCE, en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo Oeste.

El profesor Izquierdo habló frente a una multitud de dirigentes y militantes del PLD de la corriente leonelista, que se concentraron en el Matún para expresar su apoyo a Leonel Fernández, mientras vociferaban, “ni un paso atrás”.

En Santiago, el danilismo ganó la mayoría de las plazas congresuales. Según datos extraoficiales, Gonzalo Castillo se sitúa con un 53 % de los votos, frente a un 39 % de Leonel Fernández.