Santiago: Fernando Rosa dice será el alcalde de los comunitarios

Foto: Servicios de Acento/Fernando Rosa con sus seguidores.

SANTIAGO, República Dominicana. – El aspirante a la alcaldía de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fernando Rosa, prometió este domingo ante dirigentes comunitarios que su primera acción una vez tome posesión del Ayuntamiento, será convocarlos para iniciar la planificación de las obras que construirá en todos los barrios de Santiago.

Mientras participaba en un encuentro comunitario, Rosa se comprometió a trabajar de la mano de los hombres y mujeres que conocen los problemas de cada barrio, a los que dijo convertirá en aliados a tiempo completo para construir el progreso y desarrollo en cada sector de la ciudad.

El Fernando Rosa en campaña se define como el único de los aspirantes que conoce palmo a palmo cada barrio y sector de Santiago. Bajo ese ideal, en el encuentro dió plenas garantías de que su gestión será del pueblo y para el pueblo.

“El único que conoce cada pulgada de cada barrio de nuestra ciudad, soy yo. Por eso les digo que tengan la seguridad de que inmediatamente nos juramentemos como nuevo alcalde del municipio, los primeros que entrarán al palacio municipal serán ustedes porque en lo inmediato iniciaremos la planificación de todas las obras que vamos a hacer en cada uno de los barrios de Santiago”, afirmó.

Entre indirectas, dijo que no es posible que personas que no quieren saber de los pobres, “ahora hasta llaman a la gente a sus casas diciéndole que quieren ir a su hogar, pero resulta que no aparecieron en tres años, y por eso pedimos aquí con fuerza que no nos dejemos engañar otra vez, que no es posible que sigan usando al pobre”.

El dirigente peledeísta pidió a todos los presentes salir a las calles a conquistar el voto. «Con la ayuda del todopoderoso y el apoyo masivo del pueblo, “seré el nuevo alcalde; un alcalde del pueblo, un alcalde de todos, un alcalde que escuchará a cada ciudadano y que no actuará solo como se si tratara de una gestión personal y caprichosa”.

En ese sentido, pidió a los dirigentes comunitarios no botar su voto sino que lo hagan “por el candidato que va a trabajar con cada vecino, con cada junta de vecinos, con cada dirigente comunitario, con todo el pueblo de Santiago”.

Promesas de la campaña

Rosa anunció que en caso de resultar ganador, la primera resolución de la sala capitular será la entrega a bienes nacionales del caso de la parcela numero 56 donde residen mas de 7 mil familias, para que el presidente disponga la entrega de los títulos de propiedad a todos los que vienen en esa parcela.

Además, prometió declarar a Santiago como una ciudad cultural vendedora de servicios, para lo que se gestionará con el Congreso Nacional declarar patrimonio cultural la fortaleza San Luis, modificar los reglamentos de cultura de manera que se preserven los monumentos y casas coloniales, pero que a la vez mantenga el desarrollo de la ciudad.

En ese contexto, anunció también la instalación de escuelas de artes para formar el talento que ayudará al fomento cultural y artístico, así como un tranvía que dará la vuelta a todo el centro histórico de la ciudad, creando un corredor turístico que generará atracción y circulante.