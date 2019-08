Foto: Mery Ann Escolástico

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Profesionales del sector agropecuario expresaron apoyo a la precandidatura de Carlos Amarante Baret como parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para las elecciones primarias del 6 de octubre.

En una rueda de prensa, los productores leyeron un manifiesto en el que resaltaron cualidades que Amarante promete para el campo dominicano como una propuesta renovadora.

Entre las iniciativas que el precandidato pretende llevar a cabo está dar apoyo financiero a productores agropecuarios para que adquieran tecnología moderna que les permita elevar la productividad, además de institucionalizar el Seguro Agropecuario.

Otra de las aspiraciones es la creación de Merca-Cibao y Merca-Sur para garantizar la comercialización interna y la exportación de la producción agropecuaria. Se suma una política de incentivos salariales, transporte y salud para los técnicos del sector.

Sobre la reunión del Comité Central este sábado

Al ser cuestionado por periodistas sobre las expectativas que hay dentro del PLD con relación a la reunión del Comité Central del partido este sábado 10 de agosto, donde decidirán quién representará al partido en las primarias del 6 de octubre.

Sobre los bloqueos de ciertas candidaturas que se han comentado recientemente, donde se menciona de forma específica a Leonel Fernández, dijo “yo no creo en bloqueos, yo no creo en descartar a nadie, quien debe descartar es el pueblo dominicano. Por lo tanto, creo que en el Comité Central no habrá mayores problemas”.

Con relación a la disputa entre los precandidatos y el apodo de “delfín” que usan para referirse a su persona, expresó que “el presidente Medina no tiene delfines. Ha enviado comisiones por todo el país en estos días a reunirse con todos sus seguidores para decirles que él no tiene favorito. Además, a mi nunca me ha gustado que me llamen delfín porque me he dado cuenta que muchas veces los delfines terminan convertidos en pecesitos de agua dulce”.

Además de Amarante, los aspirantes presidenciales por el PLD son Leonel Fernández, Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez, Andrés Navarro, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Manuel Crespo y Maritza Hernández.