Alianza País pide desmontar modelo del PLD y no solo sacarlo del poder

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, demandó hoy que las actuales fuerzas opositoras encuentren fórmulas que garanticen que el nuevo gobierno «no será más de lo mismo ni habrá borrón y cuenta nueva”.

Alertó que en la actual oposición política «hay mucha simulación» y se dice que se combate a todas las corrientes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero en realidad hay quienes «mantienen sus expectativas de beneficiarse con la facción de Leonel Fernández».

Se opusieron a la reelección del presidente Danilo Medina, pero porque buscan «beneficiarse» con Fernández, subrayó Moreno.

Agregó que «la larga mano del oficialismo ha tendido puentes con partidos opositores» y que ello se ha hecho evidente, por ejemplo, con «el apoyo del (Partido) Reformista y la facción de Hipólito Mejía para modificar la Constitución y rehabilitar a Danilo».

«Guillermo Moreno esboza que la oposición que necesita el país debe estar comprometida a sacar al peledé del poder, sin concertar alianzas con ninguna de sus facciones», sean danilistas, leonistas o cualquier otra, sostuvo una nota de prensa de Alianza País.

Se trata de configurar, insistió, una fuerza que conquiste el poder y “que pueda representar una definida ruptura con el modelo corrupto, empobrecedor, incapaz y de privilegios que representan los gobiernos del peledé».

Para ello, «tiene pues que estar bien definido (desde ahora) que nuestro propósito no es solo sacar al peledé del poder, sino desmontar su modelo político y de gobierno. Una oposición que levante un programa político electoral de compromisos expresos y que no deje dudas de que, ganado el gobierno, no será más de lo mismo ni habrá borrón y cuenta nueva”, insistió.