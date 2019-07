Hipólito: «Encabezaremos un gobierno que institucionalice al país»

Foto: PRM/

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Expresidente Hipólito Mejía dijo que está decidido a trabajar «día y noche» para llevar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) a gobernar «con la transparencia y la honradez» que sostuvo le caracteriza.

Será un gobierno, remarcó, que siente «las bases para la institucionalización del país, sobre todo, en el freno a la corrupción y la impunidad; para que amplíe las posibilidades para la juventud, la mujer y priorice la producción nacional».

Dijo que no se deja «persuadir de la percepción que otros intencionalmente quieran crear, con supuestas ventajas (en las encuestas), que al final de la contienda se desvanecen con los reales resultados, con el voto de la gente, mediante el trabajo tesonero, honrado y con mística», como sostuvo lo caracteriza a él y a su entorno.

“Yo soy incapaz de dedicarme a publicar números, que tengo tanto aquí, tanto allí, nunca me he dejado llevar de que la percepción me derrota; a mí nunca me ha derrotado la percepción. Durante toda la vida me han colocado por supuestos porcentajes de 80 a 4 y de 80 a 9. Eso no me ha importado nunca, lo importante es que trabajando duro y permanente, como lo hacemos siempre, en la recta final, los resultados siempre han tumbado la percepción”, sostuvo.

Mejía encabezó este sábado una reunión con sus dirigentes en la Circunscripción Uno del Distrito Nacional donde expresó: “Estoy gratamente impresionado, no solo por el equipo que tienen que es de primera, sino también, por la persistencia y perseverancia que ustedes han tenido durante estos meses para ganar la Circunscripción Uno de la capital».

El trabajo, prosigió, «es arduo, pero lo haremos para mantener esa cómoda ventaja que tenemos en los inscritos en el Distrito Nacional”.

“Por eso les exhorto a trabajar con mística. El compromiso de ir a votar, como lo hacen ustedes, esa es la parte más importante, sobre todo ahora que estas elecciones internas las dirigirá la Junta Central Electoral, JC. Ya no se pueden hacer triquiñuelas, se cuentan los votos y, para lo que todos esperamos. ‘Llegó papá'», sostuvo en alusión a su grito de campaña.

“LLEGÓ PAPA”.

“El horno no está para galletitas, pero estoy convencido que, con el trabajo, la dedicación y la honradez de cada uno de nosotros, llegaremos al Palacio Nacional y gobernaremos con los mejores ciudadanos del partido y del país. Yo sé como hacerlo, Yo sé como ganar”, expresó el aspirante a la Presidencia.

Reiteró que está «dispuesto y decidido a trabajar día y noche, ya que estoy convencido que hay que trabajar duro para sacar al país del atolladero en que se encuentra, para devolver la esperanza a tanta gente que cada se desilusiona del país, sobre todo para que entre todos llevemos al Partido Revolucionario Moderno al gobierno».

Sobre su propuesta de unificar las elecciones, señaló: “Estoy convencido que el país no resiste tres elecciones tan seguidas».

Aludió con ello a las internas de los partidos, a las municipales y luego a las presidenciales y congresuales.

«Con tan corto tiempo de distancia, gastando los pocos chelitos que recaudamos. Este país no se puede dar ese lujo, gastando recursos que pueden ir a la medicina, a proyectos agropecuarios, a resolver problemas y necesidades básicas de la población, por ese he escrito en los últimos días para que mejoremos eso”, remató.