MIAMI, Estados Unidos.- La comunidad dominicana que reside en el estado de la Florida, valoró el discurso presentado al país por el presidente Danilo Medina, considerando el mismo como “oportuno” y como indicador de que según sostienen “saldrá airoso de su gobierno, respetando la Carta Magna y no aceptando una reelección”, mientras otros afirman “debió ser más específico al respecto. No fue claro y eso es preocupante”, reaccionando así con opiniones encontradas entre residentes en Miami y otros condados de la Florida.

“Creemos que el presidente Danilo Medina, debió ser especifico en su discurso. Deja entrever que no estaría de acuerdo con una Reforma a la Constitución, pero no lo dijo de manera directa y clara para así enviar un mensaje a los miembros de su partido y su dirigencia. Se entiende que como peledeísta, deberá apoyar al candidato que sea elegido democráticamente por el PLD en sus primarias internas”, dijo Ana Ceballos, residente en Coral Spring.

Entre tanto, Rosa Rodríguez, dominicana que vive en el Condado de Broward, asegura que “aunque le gustó el discurso de Medina, pues citó el apoyo máximo en su buen gobierno que ha tenido de parte de todos los sectores, cosa que no se le puede quitar, el presidente debió fijar postura definitiva y decir textualmente que no aceptará la Reforma de la Constitución para una eventual reelección presidencial, es confuso”, según sostiene la dominicana.

Pero para Ana Silvia Gómez, otra dominicana del mismo Condado al norte de Miami, “entiende que el presidente Danilo Medina es un hombre de palabra que ya dijo todo lo que tenía que decir al respecto. El no se va a reelegir y con esto, obviamente, deberá dejar paso a que sean los miembros de su partido que elijan al candidato de su preferencial para competir frente a los demás candidatos en las próximas elecciones de mayo 2020. Nosotros estamos muy pendientes de todo lo que pasa en nuestro país”, expresa.

“Con ese discurso se casó con la gloria, despejó dudas y además supone un alivio al tenso clima político en el país.”

Como sucede cada vez que hay algún tema de interés en el “tapete” en la República Dominicana, los dominicanos suelen informarse, no solo a través de las redes sociales, sino además de los medios de comunicación de manera digital y otros también acceden a ver los canales televisivos a través de los servicios de cable.

La noche de este lunes no fue la excepción. En el barrio dominicano de Allapattah, desde que se supo de la información del discurso del Presidente Danilo Medina, “la mayoría estuvo atenta para escuchar directamente este discurso”, que se cree fue el más esperado y escuchado en su gestión por anticiparse abordaría el tema de la tan sonada, reelección presidencial.

Entiende la diáspora que siguió “paso a paso” el discurso presentado a la nación la noche de este lunes por el Presidente Danilo Medina, que “tomó la decisión en el momento justo para fijar su postura y brindar claridad al panorama político que estaba oscurecido en el país ante la incertidumbre y además como respuesta a la solicitudes en este orden de tantos miembros de la sociedad civil y hasta del Departamento de Estado de los Estados Unidos.”

“La llamada del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, tuvo no solo repercusiones en el ámbito político de la República Dominicana, sino, además, habría sido el motivo básico que provocó que el Presidente Danilo Medina, se dirigiera a la nación sobre el cuestionado tema, sumado a ello, el rechazo de varios sectores nacionales en el país”, según entienden algunos.

Otros en cambio, dejan entrever que “Danilo no fue explícito. Si bien insinúa que no optará por un tercer mandato, para el cual se requiere una Reforma Constitucional, no menos cierto es que en ningún momento habló directamente sobre ello. Es su forma de expresarse. No ha sido un mal presidente ha realizado una buena labor gubernamental”, afirman.

Seguidores de Fernández

Algunos seguidores del ex presidente Leonel Fernández, validan el discurso como “prudente y oportuno para despejar algunas dudas”, pero otros en cambio sostienen “fue un discurso que no se puede definir gramaticalmente. Debió ser claro y preciso. Nosotros seguiremos trabajando que es nuestro deber con el líder.”

En las redes sociales circula una encuesta que deja ver que Medina podría apoyar a Francisco Javier García como un eventual candidato a la Presidencia de la República para las elecciones de mayo próximo, frente a otros también ex ministros y ministros actuales de su gestión gubernamental que tienen aspiraciones presidenciales y cuya escogencia sería en las celebraciones de las primarias internas del PLD de manera democrática.

Hasta el momento de la redacción de esta información, la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en la Florida, representada por Amaury Ríos, no ha realizado comentarios algunos sobre el discurso del presidente, aunque “la postura de la dirigencia es siempre respetar las decisiones que se tomen.”

Aunque se corrió la voz de que la dirigencia peledeísta que apoya al ex presidente Leonel Fernández, “estuvo de fiesta tras el discurso”, lo cierto es que “tampoco ninguno de ellos ha querido emitir opiniones directas al respecto ni estar de fiesta.”

“Estamos más concentrados en los proyectos para lograr que el nuestro líder sea el próximo presidente de la República Dominicana y para que continué el desarrollo del país que él inició en su gestión y fue seguido por Medina, no solo en el campo económico, sino además en infraestructura vía y otros.”