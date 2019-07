Ernesto Selman dice reforma constitucional perjudicaría inversiones

Foto: Servicios de Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El economista y vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Ernesto Selman, indicó que reformar la Constitución para habilitar al presidente de turno enviaría señales a los inversionistas de que en República Dominicana no se respetan las reglas de juego o estas pueden cambiarse de un momento a otro.

“Seríamos el único país en el mundo que habría modificado su Constitución cuatro veces en 16 años, sólo para habilitar a expresidentes, establecer la reelección y habilitar al presidente de turno”, indica Selman destacando como consecuencias de estos actos la vigencia de Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Sobre ellos, opina que “deberían estar retirándose y no seguir inmiscuyéndose, porque lo poco o mucho que iban a dar ya lo dieron”.

“Cuando se reforma se cambia hacia bien, pero aquí lo que hemos tenido han sido contrarreformas”, dijo el economista, señalando que un orden institucional distorsionado penaliza la estabilidad económica, la cual debe propiciar un ambiente institucional que favorezca las inversiones, el ahorro y el consumo, con reglas de juego que si son distorsionadas o pueden cambiarse por intereses particulares no dan garantía y seguridad a los inversionistas, penalizando la generación de empleos y riquezas en una sociedad.

Selman, quien en el pasado fue un miembro activo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que toda la dirigencia de la organización debería renunciar para reformarla desde fuera del poder, pues al igual que otras organizaciones ha sido secuestrada por sus dirigentes. “La vieja política no está representando a más de la mitad de la población. En los partidos no existe la democracia y no hay capacidad de renovación interna, lo que impide una integración de la ciudadanía”.

Selman ofreció estas declaraciones al ser entrevistado en el programa Síntesis con Michael Hazim, transmitido cada sábado a las 8:00 pm y los domingos a las 9:00 am y 8:00 pm por Carivisión.

Preocupación por endeudamiento

Ernesto Selman considera que la apariencia de prosperidad que exhibe el gobierno se debe al endeudamiento externo en que incurre. Afirmó que mientras por un lado se obtienen recursos con la emisión de bonos soberanos, se destinan millones de dólares a mantener el tipo de cambio.

“En el último mes y medio se han inyectado US$900 millones de las reservas internacionales, que entraron por concepto de los últimos bonos soberanos, para mantener el tipo de cambio. Hemos mantenido durante años un proceso de endeudamiento para tener una estabilidad aguantada sobre alfileres y hay una parte de lo que está sucediendo en la economía dominicana que es artificial y ficticio. El tiempo nos lo demostrará porque en economía la verdad sale a flote tarde o temprano”, enfatizó al tiempo que advierte sobre la necesidad de reducir el endeudamiento al mismo tiempo que se reducen las barreras y costos, que permitan compensar la necesidad de dólares con la llegada de inversiones extranjeras.