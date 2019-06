Foto: Acento.com.do/Archivo/El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, aseguró este jueves que no tiene «notificación alguna» sobre un proyecto de reforma a la Constitución de la República, mediante la cual se buscaría la rehabilitación del presidente Danilo Medina para una posible reelección en el 2020.

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó además que en el Congreso las iniciativas llegan cumpliendo los procedimientos establecidos.

“Soy el presidente de La Cámara de Diputados y en consecuencia las iniciativas aquí tienen un curso que está establecido en nuestra reglamentación interna y en el propio marco general que es la Constitución de la República”, respondió Camacho cuando se le abordó sobre el tema.

Al ser preguntado sobre si la supuesta reforma constitucional seria una iniciativa del presidente de la República o se generaría en el poder legislativo, Camacho aseveró que «no está autorizado a hablar por otro».

“El presidente de la República es el primer mandatario de la nación y no pudiera yo ponerme a pronunciarme sobre las decisiones que le corresponde adoptar a él, ya que contraviene mi responsabilidad como presidente de la Cámara de Diputados, con las de el jefe del Estado con calidad para ese tema”, adujo.

En lo concerniente al tiempo para una reforma constitucional, el dirigente peledeísta dijo que lo que él hace como presidente de la Cámara de Diputados es recibir las iniciativas de los diputados y tramitarlas.

“El tiempo existe porque el tiempo no lo detiene nadie, y no hay manera de que la legislatura no concluya en el tiempo que está previsto porque eso es un mandato reglamentario, concluyó Camacho.