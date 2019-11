Una ligera sospecha

Sospecho que aquí podría suceder una de dos: 1) Que Gonzalo Castillo renuncie a la candidatura, jarto de tantas vainas que no imaginó (burlas generalizadas, un partido que en realidad no lo ha apoyado, inconformidad de su familia, dudas sobre la legitimidad de su riqueza), ó 2) Que Danilo Medina renuncie a este proyecto, porque no va para ningún lado (como le muestran sus encuestas, las dudas de cercanos colaboradores y el que los peledeistas no han dado el cien por ciento). Sospecho, pues, que el PLD se dirige a un rotundo fracaso que nunca le perdonará a Danilo.