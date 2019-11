Mezclas raras

Así, como quien no quiere la cosa, se ha roto una larga tradición del sistema político dominicano: Desde los tiempos electorales más remotos habíamos visto cómo los macos y las cacatas se habían aliado para formar gobiernos macatas (híbridos disfuncionales de esas dos especies), pero ahora las cosas han cambiado, pues se han formado alianzas en las que participan con todo entusiasmo, no solo macos y cacatas, sino también tigres, leones, sanguijuelas, ciempies, víboras y ratas. (Lo preocupante es que no sabemos qué va a salir de estas mezclas tan variadas de feroces y venenosas especies).