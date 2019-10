Acabo de convencerme de que soy un animal prehistórico. Ya me lo habían dicho muchas veces en los últimos años, generalmente a modo de burla o insulto, pero no había hecho mucho caso a la acusación. Pero sí: Definitivamente soy un ser prehistórico que no cabe en este no sé cuál milenio de la gigantesca historia humana, pues ayer le mostré a un joven veinteañero una fotografía de Ernesto “Che” Guevara y, al decirle su nombre, me dijo sin rubor alguno que no tenía la más remota idea de quién se trataba ni de lo que había hecho o soñado…(Sí. Definitivamente, soy un dinosaurio cargado de nostalgia).