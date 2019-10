Sí… ¡Danilo habla!

Los dominicanos descubrimos el lunes, con gran asombro (gracias a las artes de birlibirloque mostradas el domingo por el gran comediante Leonel Fernández), lo que no sabíamos: ¡Que Danilo Medina, contrario a lo que habíamos presumido, no es mudo! Y lo grande es que, sin ser 27 de Febrero, ha mostrado sus dotes verbales en voz muy alta, abandonando el rol de Presidente de la República y los condicionantes legales del cargo, para hablar como un simple activista de su partido, todo para darle duro por la cabeza precisamente a quien provocara que rompiera el mutismo, lo que no había logrado nadie… (¡Gracias, Leonel!).