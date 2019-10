¡Sorpresa! Hay un juez no sordo ni mudo en el Tribunal Superior Electoral. Ramón Arístides Madera Arias, quien considera que el sistema de partidos, la democracia dominicana, la modalidad de primarias y hasta la propia Junta Central Electoral han sufrido un daño irreparable porque los miembros de este organismo no han actuado con responsabilidad ante las graves denuncias de irregularidades que afectaron dichas primarias. Por lo menos tres integrantes de la Junta (Carmen, Henry y Roberto, los que mejor conozco y aprecio) deberían hacer una seria reflexión sobre todo eso… (Pero tristemente no me esperanzo mucho al respecto).