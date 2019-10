¿Y ahora qué hará Leonel?

¿Qué hará si la Junta esa no recuenta los votos? ¿Renunciará a la presidencia de un partido que no puede mediar, pues sus órganos directivos no funcionan ni funcionarían en esta circunstancia? ¿Desatará los demonios contra Danilo Medina y su dócil canchanchán? ¿Formará tienda aparte para sumar sus fuerzas a otras fuerzas? ¿Se postulará por el reformismo, el vinchismo y demás apestosas bisagras? ¿Pactará por abajo con Luis Abinader (sí, con ese mismo) para garantizarse la derrota de Danilo, virtual enemigo jurado que procura destruirlo? Nadie sabe qué hará…(Sospecho que ni él mismo).