Carta al sindico Abel Martínez

Santiago de los Caballeros,

29 de agosto de 2019.

Licenciado

Abel A. Martínez Durán

Alcalde del Ayuntamiento de Santiago

Su despacho

Distinguido Síndico Municipal:

1.- Hasta hace unos meses, las personas físicas que por más de cuarenta (40) años hemos residido en la Urbanización La Zurza, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, disfrutábamos de la tranquilidad espiritual que merecemos. Pero el sosiego ha desaparecido y lo que está predominando es la inquietud y la total perturbación. El fastidio nos llegó a los allí domiciliados, y en particular a los habitantes en las calles 11 y Rafael Morel, una vez ocurrió el derrumbamiento en los terrenos donde se proyecta construir un hotel, cataclismo que trajo como consecuencia la muerte de varios trabajadores que quedaron aplastados.

2.- Luego del citado desplome, el tránsito de vehículos por la aludida urbanización, y en particular por las calles 11 y Rafael Morel, ha aumentado en más de un mil por ciento, porque los choferes y conductores, que normalmente transitaban de oeste a este por la calle Del Sol, para penetrar al elevado, ahora se han visto impedido de hacerlo porque después de ocurrido el alud, ese tramo de la vía está cerrado.

3.- Cuantas veces ha sido necesario, los habitantes de la Urbanización La Zurza, hemos sabido pagar el costo del desarrollo social, y tanto es así que, precisamente, en los primeros años de la década del noventa del siglo pasado, cuando en la ciudad de Santiago de los Caballeros se construyó el elevado ubicado a la entrada y salida de la ciudad, la totalidad del movimiento vehicular, de las rutas del transporte público de la M y K, así como de todos los vehículos privados y motoconchos, desde la cinco de la madrugada, en forma ininterrumpida, transitaban por la Urbanización La Zurza.

4.- La anterior situación del tránsito por la urbanización señalada impuso a los moradores que los días laborables estaban obligados a las cuatro de la madrugada, a mover sus vehículos desde las marquesinas porque si esperaban una hora más les resultaba sumamente difícil salir de la casa en su medio de transporte.

5.- Los ciudadanos y las ciudadanas residentes en la Urbanización La Zurza, estábamos conscientes de que el sacrificio que hacíamos era en nombre de que el tránsito de vehículos de nuestra ciudad sería, en el futuro, más fluido y organizado. En sí, en esa ocasión pagamos el costo social resultante de la construcción de una obra necesaria para todas y todos los que habitamos en Santiago.

6.- Pero una obra de interés social para la comunidad, como lo fue la realización del elevado, mandaba a los comunitarios que pusieran por delante la conveniencia colectiva frente a la particular. Ahora, con la edificación de una obra privada, como es el hotel en ejecución, no obliga a los santiagueros y a las santiagueras a sufrir las consecuencias por algo que solo es de utilidad y beneficio para un sector de la sociedad.

7.- El objetivo de la presente es saber hasta cuándo la comunidad de Santiago de los Caballeros, y en particular los habitantes de la Urbanización La Zurza, van a tener que soportar que un tramo sumamente importante de la calle Del Sol permanezca cerrado por puro provecho privado.

8.- Por último, hago de su conocimiento que esta carta por su propia naturaleza y el fin a que se contrae es de interés público y social, razón por la cual puede usted hacer de la misma el uso y la forma que considere de lugar.

Si la considera necesaria, aguardo su respuesta.

Atentamente,

Ramón Antonio Veras.

Observación: Esta carta, que no ha tenido respuesta, fue depositada en la Alcaldía de Santiago, en fecha 29 de agosto del año en curso, y no había sido publicada para que no tuviera ninguna incidencia en el curso de las primarias efectuadas ayer.