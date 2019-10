Recuerda al niño…

La rosa cayó en el agua/ pero no se deshojó/ mi madre me quiere mucho/ pero más la quiero yo…Mirar para arriba/ mirar para abajo/ viendo a mi maestra/ con tanto trabajo…Los zapaticos me aprietan/ las medias me dan calor/ el beso que me dio mi madre/ lo guardo en el corazón…Cantemos, que ya es hora/ de empezar nuestra labor/ están haciendo las suyas/ las abejas en la flor… (Cualquier dia es bueno para rescatar el niño que llevamos dentro, apabullado por tantas cosas prescindibles, y a pesar de nuestras irracionalidades y de lo que se nos impone en las parcelas a las que por cualquier causa nos debemos).