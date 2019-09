Estas afirmaciones se corresponden con una preguntasumamente importante para todos los dominicanos: ¿Quétanto conocen Danilo Medina, Gonzalo Castillo y doña Margarita los Objetivos deDesarrollo Sostenible, ODS? La pregunta resulta también apropiada para legisladores,políticos y empresarios.

Aquí y ahora. La valoración de la respuesta tiene una importancia extraordinaria ya que los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron en el 2015 por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como un llamado mundial para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad para el 2030.

Volviendo a la pregunta. Conviene destacar que no se trata de una pregunta cualquiera o de un simple tremendismo. ¡Quien no conozca los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y se comprometa con ellos, no puede ser presidente de un país!Quien no lo crea así, que demuestre lo contrario. Eso sí, que primero estudie profundamente los ODS.

Y esque, “siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres y niñas”.Para alcanzar estos objetivos ambiciosos se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS en cada contexto.

Los tres de aquí.¿Conocen realmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS? ¿Conocen los compromisos, retos, desafíosy oportunidades nacionales derivados de los mismos? ¿Conocen la vinculación que tienen los ODS con una acertada estrategia nacional de desarrollo? ¿Conocen el impacto económico, político y social que tienen los ODS para las presentes y futuras generaciones de nuestro país.

Y respondemos. Danilo Medina, no. Gonzalo Castillo, no. Doña Margarita Cedeño,sí. Pero no se trata de una afirmación peregrina o antojadiza. Hay pruebas.

Danilo, no.La “excusa” del presidente Medina para no asistir a la 74ª. Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en su sede de Nueva York a partir del 24 de este mes, en donde precisamente se tratarían temas centrales vinculados con los ODS, tales como la crisis medioambiental, el problema del hambre, la cobertura sanitaria, universal, la crisis de Venezuela y otros, bien puede leerse como una falta de conocimiento y de compromiso con los ODS.

(El Canciller de Danilo, no).Tambiénse le puede cargar de Danilo la pobre y desacertada intervención del Canciller Miguel Vargas, quien lo representara en esta Asamblea General de la ONU. Como si desconociera la agenda de la misma, el canciller se salió por la tangente, actuando como un “Canciller” que sabe más de béisbol que de desarrollo sostenible.

En vez de adoptar una posiciónpública frente al “hidrocidio” nacional, la crisis ecológica nacional, el colapso del sistema de salud, la pobreza en el país y la solidaridad con Venezuela, el Canciller de Danilo enfocó su “discurso” en “hacer un llamado a la ONU para que tome acciones y evitar que el modelo de desarrollo tecnológico actual amplíe la desigualdad y la exclusión social”.Lamentó también la baja inversión en investigación y desarrollo en la mayoría de los Estados de la región. ¡Qué joya!

Gonzalo Castillo, no. Por su escasa formación y cultura políticas. Por su nula participación en el debate político y económico nacional e internacional, por su condición de “iniciado” en la política y otras muchas limitaciones no se le puede exigir que conozca los ODS y, mucho menos, que tenga profunda conciencia de la importancia de los mismos. Hasta ahora, que se sepa, ni en sus discursos ni en su “programa” de gobierno, ha dado muestras de saber que los ODS existen. Esta ignorancia justificada, sin embargo, cuestiona ampliamente su capacidad y sus pretensiones de ser presidente de este país en un contexto internacionalizado que demanda de muchas “competencias”.

Margarita Cedeño de Fernandez, sí. Y no sólo como vicepresidenta del gobierno de Danilo. Tambiéncomo ciudadana, como política destacada y situada en el siglo XXI y como profesional. Tiene amplios conocimientos de los ODS. Es quizá la persona que en el país que más conoce los ODS desde que fueran adoptados hasta el momento actual.

Doña Margarita, en su calidad de líder del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, ha tenido y tiene bajo su responsabilidad exitosos proyectos relacionados con los ODS, habiendo recibido asesoramiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y Programa Mundial de Alimentos, PMA.Del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) se destaca su labor en favor de los ODS2 Hambre Cero y ODS16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que persiguen respectivamente poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar de la nutrición y promover la agricultura sostenible; así como motivar sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Más allá del rezago del gobierno sobre el cumplimiento con ODS, tranquiliza saber que el sector privado viene dando muestra de conocimiento y compromiso con los ODS. En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), INICIA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se realizó en el 2018 el Primer Foro de la Sostenibilidad Empresarial al Desarrollo Sostenible, que promueve la coordinación de la agenda del sector público y privado, para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el 2019, se realizó la segunda edición de este Foro, organizado de manera conjunta por INICIA y Cisneros, en seguimiento y cumplimiento a la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asumidos por el sector empresarial.

Quien no conozca los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y se comprometa con ellos, no puede ser presidente de este país. ¡El que tenga ojos para ver, que vea y oídos para oír, que oiga!