Abusador bien resguardado

¿Qué será del Abusador, que ya salió de las primeras planas? Oficialmente no se sabe nada (o, mas bien, no se dice nada) ¿Por dónde andará el “prófugo” (sí, valen las comillas) César Emilio Peralta, de quien ya no habla la Procuraduría?…Bueno, parece que no está en ninguna discreta isla del Caribe, ni confundido en alguna multitud de Africa, ni mucho menos en Japón o China, donde sería muy notable. Dicen que podría estar en Marte, Saturno o Neptuno. Pero no piense en esos lejanos planetas, sino en cualquiera de sus torres de lujo, posiblemente protegido por alguno de los 33 generales que, según se filtró, la DEA tiene fichados.