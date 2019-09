Si este Himno se bailara…

“Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción”… (Es una lástima que José Reyes no asumiera los versos de Emilio Prud‘Homme a ritmo de merengue o de bachata, y no como una marcha militar más del liberalismo decimonónico)…”Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil”… (De haber sido merengue o bachata se hubiera bailado todos los días desde 1883 en campos y ciudades)…”Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá”… (Y ahora talvez muchos no votarían, ni que le ofrecieran un pica-pollo y un pote, por el bandidaje que pretenda seguir robándose su patria).