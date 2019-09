Otra de Yomaira

A la culta y fogosa diputada Lucía Medina, alias “Yomaira”: Los organismos de seguridad del Estado (¿entiende bien lo de “Estado”?) ya no están, como cuando Trujillo, Lilis, Santana y demás yerbas poco aromáticas, para vigilar y reprimir a los desafectos del déspota. A la inteligente y parlanchina diputada Lucía Medina, alias “Yomaira”: El DNI, órgano del Estado (¿entiende bien eso: “Estado”?) no es un órgano electoral del danilismo. A la talentosa e incontrolable diputada Lucía Medina, alias “Yomaira”: Si no fuera así, haga que se detenga esa estupidez, pues le hace mucho daño a su querido hermano.