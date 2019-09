Hacia el 6 de octubre

Estamos en cuenta regresiva, hasta el 6 de octubre, para saber si Danilo impondrá su voluntad a todas las fuerzas adversas dentro y fuera de su partido; si su audacia alcanza para edificar, completo, en no más de treinta días, un sucesor hecho a su exacta medida; y si, lograda la insólita hazaña, sería capaz de acreditarlo como carta de triunfo electoral de un partido inevitablemente dividido…Pero si Danilo fracasa en tan temeraria jugada, sospecho que Leonel le cobraría, con lo de Punta Catalina y otras cositas que no sabemos, lo que Danilo le cobró con los Tucanos y Quirino. (De eso no lo salvaría ni el médico chino).