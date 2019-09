Santiago al 2030 salvará 10 mil vidas en su escenario óptimo

Estratégicamente Santiago será dirigido entre todas y todos, hacia su escenario óptimo. Los escenarios relevantes y las buenas políticas se construyen para salvar vidas. Para asegurar progreso, alegría y habitabilidad. Para hacer más de lo que debemos hacer entre todas y todos.

Alinear con Santiago y el Cibao, al Poder ejecutivo, al Poder municipal y al Poder de la sociedad civil es trascendental para que sean territorios modelos. Cuyas metodologías de desarrollo se repliquen en toda la República Dominicana. Por estas razones en el nuevo Plan Estratégico 2030, procuramos lograr el mejor escenario.

Nos referimos a la relevante situación que se alcanzaría al año 2030 si se sabe aprovechar la actual gestión del Ayuntamiento, de la sociedad civil y del empresariado. Nos disponemos a lograr un Pacto responsable a favor de Santiago y el Cibao, con los candidatos nacionales al Poder Ejecutivo de la Nación.

Hemos planificado una imagen imprescindible del crecimiento urbano de Santiago fijando el límite superior del desarrollo futuro para convertir a Santiago en la mejor metrópolis del Caribe porque pondrá a trabajar 35 mil pobladores en condiciones de ocuparse. El Cibao debe ser la región de las zonas francas más modernas, y de la agropecuaria y la agroindustria mundial.

El Plan Estratégico Santiago 2030 procura salvar vidas al menos 10 mil vidas. Para esto no debemos permitir que la población crezca a valores superiores a los 850 mil habitantes de acuerdo al censo 2020 que hará ONE en el municipio. Igualmente no podemos exceder los 114.5 km cuadrados de la mancha de edificabilidad urbana consolidada.

Debemos procurar junto a este Ayuntamiento de Santiago y el Ministerio de Administración Pública (MAP), la mejoría de todos los servicios públicos para lograr una pronunciada reducción de la mortalidad infantil y materna a valores menores de dos cifras. También reducir la mortalidad evitable en adultos, mujeres jóvenes y mayores por la contención de la violencia urbana, accidentes de tránsito, feminicidios, embarazo en adolescentes, matrimonio infantil, problemas cardiovasculares y enfermedades mentales.

La alta calidad de los servicios de educación, salud, seguridad social, justicia y otros, debe lograr satisfacer el 95.0% de los usuarios. Nuestro Santiagobarómetro 2019 evidencia baja confianza en los servicios públicos. La gente demanda que se reduzca el pago directo de los servicios públicos, que se atiendan mejor las emergencias luego de que lleguen en el 911 a los hospitales.

La gente quiere concretar políticas para el desarrollo local del empleo y las empresas. El Cibao necesita la ampliación del puerto de Manzanillo como área de libre de negocios. Mejorar asimismo la oferta portuaria de la costa atlántica para crear decenas de miles de empleos y cientos de nuevas empresas.

Las santiagueras piden masificar la educación de calidad y la tanda extendida. Multiplicar la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) con miles de promotores por familias y utilizar aplicaciones en los millones de teléfonos móviles para proteger la salud y la vida. Los santiagueros demandan elevación de la capacidad de la infraestructura de servicios básicos mediante redes funcionales. Alcaldía, CORAASAN, EDENORTE, Educación, Salud Pública y las telefónicas pueden actuar juntos para prevenir daño humanos y fallecimientos.

Al 2030 la cultura de gestión, planificación y el funcionamiento efectivo de instancias de coordinación y concertación entre las entidades de gobierno, ha permitido la implantación exitosa del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (Resolución 3240-19). Se crea exitosamente el límite urbano. De esta manera las áreas no urbanas incluidas en el límite oficial de la ciudad o área urbana consolidada del PMOTSA, se desarrollan mediante planes especiales. Se establece un área de expansión urbana más restrictiva, y se considera el crecimiento demográfico, y las áreas de oportunidad de la ciudad, con suelos vacantes y no consolidados.

Al 2030 se debe propiciarse un armónico crecimiento de la ciudad a la consolidación y revitalización de áreas tradicionales así como la conservación y preservación de aquellas con valor histórico patrimonial o natural. Se ha implantado del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS), existe un transporte colectivo confortable y eficiente. El programa BID, Ayuntamiento y Gobierno han logrado la Recuperación Urbana Ambiental del río Yaque del Norte en Santiago y generar una autoridad de cuencas que protege el 100% de la cuenca alta del Yaque.

El Ordenamiento del río Yaque del Norte, así como el saneamiento de su cuenca urbana de arroyos, dar resultados de alta calidad, dado la reducción de los efluentes industriales contaminados en 100%, y el procesamiento del 100% de las aguas residuales. Lo anterior se traduce en un mejoramiento de la calidad del agua del río, incremento de su cauce y se recupera su ecosistema. Las pérdidas de agua deben reducirse del 60% actual a valores inferiores del 20%. Todos los edificios públicos y empresas deben tener energía verde y renovable.

La mejora de las condiciones de oferta y adquisición de viviendas con habitabilidad ha generado 50 mil nuevas viviendas. La seguridad de la ciudad, los cantidad y calidad de los hoteles, espacios recreativos y la aplicación de la Agenda de Cultura para el Desarrollo, impacta atrayendo visitantes locales, nacionales e internacionales, y fortalece el empleo.

Al 2030 la Estrategia Nacional de Desarrollo al año 2030 y sus diversas iniciativas como la nueva ley de municipios empodera a Santiago como Metrópolis del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento y Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), se genera un impacto por la calidad de la gestión municipal. Santiago es declarada oficialmente metrópolis dominicana y el gobierno cumple todas sus transferencias presupuestarias a Santiago. También mejora el financiamiento de grandes obras de infraestructura, recupera el verde, reduce la ganadería de montaña y apoya las empresas de café santiaguero para ayudar el Yaque.

Al 2030, Santiago será la mejor ciudad del Caribe y Centroamérica, porque su gente vive feliz y alegre. Disfruta una ciudad verde y oxigenada con un rio Yaque recuperado. Con alta calidad y eficiencia de servicios públicos y privados como en las mejores ciudades del mundo.