Partidos sin ideas

Que sepa el resto del mundo que en República Dominicana no hay líderes políticos ni partidos. Solo existen agencias electorales sin ideologías ni creencias y sin discursos ni propuestas para la solución de los problemas y rezagos que tiene este país. No hay debate ni diferencias. Todos son iguales. No se discute sobre líneas de ideas, sino sobre posiciones. En ninguna de las agencias electorales hay personas que pregunten “¿qué vamos a hacer si llegamos al Poder?”, pues cada quien sólo pregunta “¿dónde está lo mío?». (Crean que así es, y crean que aquí todo pasado es simplemente olvido)