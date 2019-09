Fundazo chino a la Berstein

Si la Berstein habla claro, su colega chino, Zhang Run, tampoco tiene pelos en la lengua, y no habló en mandarín: “Esa señora (que cuestionó nuestras relaciones con China) cometió una ofensa descortés y se metió en lo que no debe, pues la República Dominicana es un país soberano que no necesita instructores». E ilustró el meteórico crecimiento de los beneficios compartidos entre los dos países: “De enero a julio de este año, nuestro volumen comercial fue de mil 630 millones de dólares, con un aumento interanual de 33.1 por ciento”. (Como quien dice, la mandó a callar sin mucha diplomacia).