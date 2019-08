Curarse de este país

No hay nada más saludable para curar el estrés, el dolor de cabeza, la depresión, la ira, los impulsos homicidas y las ganas de escapar de todo; no hay nada mejor para rescatar la estabilidad, la conciencia, la relación con los mejores amigos y la plena atención a lo de uno, que desintoxicarse de todo lo que uno vive, dia, noche y hasta madrugada: olvidarse totalmente de este país aunque sea por un día, sin televisión, sin radio, sin periódicos, sin teléfonos ni redes…en fin, no ver ni escuchar a todos estos tipos con sus alienantes cantaletas electoreras… (Hágalo, como yo, y verá lo bien que se siente).