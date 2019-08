La calidad de las bebidas alcohólicas vs. enfermedades y muerte (2 de 2)

Existencia de reglamentos técnicos vigentes que no se cumplen, como son los casos de los RT de Etiquetado de Productos Preenvasados, los de seguridad e inocuidad alimentaria y los metrológicos, para solo citar algunos ejemplos ilustrativos. El argumento más esgrimido es que no se obedecen porque el país “carece” de los recursos y las capacidades técnicas para garantizar su observancia. No es extraño entonces que los actores carezcan de información sobre su existencia o, simplemente, disponiendo de ella y ante la falta de autoridad con el palo, actúen como si no existieran.