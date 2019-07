Los puertorros no juegan…

Créalo o no, pero el pueblo puertorriqueño se ha declarado en movilización permanente, obligando la inminente renuncia del jefe del Gobierno, Ricardo Roselló (¡Que hasta quería reelegirse!), no por haber metido la mano en el erario; no por haber aceptado sobornos o consentido sobrevaluaciones de obras; no por haber manipulado una licitación a favor de alguna empresa de su conveniencia; no por violar las normas esenciales de la institucionalidad democrática. Nada de eso…Asómbrese: ¡Simplemente por haber insultado y burlarse de periodistas, artistas y políticos a través de internet!… (¿Cóoomo?…¡Así es!).