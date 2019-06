Colombo y Melvin: Contrapunteo

Colombo:¿Cómo es posible que a Danilo Medina se le haya olvidado que aquellos doce años concluyeron definitivamente en 1978?

Melvin: No Colombo. Medina está convencido que lo de 1978 nada tiene que ver con lo de ahora porque este es otro país. Aquí lo único igual a 1978 es la bandera y el himno. Siguen igual pero no valen lo mismo y el lo sabe y en eso tiene razón.

Colombo:¿Cómo es posible que este político haya olvidado que la represión a lo único que conduce es al odio y la insurgencia?

Melvin: De nuevo discrepo Colombo. La represión ahora no conduce a la insurgencia sino al delito por eso, en los barrios y campos tenemos narcos en lugar de revolucionarios. En cuanto al odio puede ser verdad pero la envidia por la riqueza ostentosa de esta gente compite con el odio generado por la ausencia de oportunidades legítimas. Todos saben o sospechan que esas fortunas son mal habidas. Algunos la envidian y otros las odian. En cualquier caso, Danilo calcula que durante el tiempo que ese odio tarda en cuajar y la insurgencia en cambiar de forma el ha tenido tiempo de hacer otra cosa quizás comprar pasaje para Marte con Elon Musk o caerse muerto, como Rico Mc Pato de una indigestión monetaria.

Colombo: ¿Cómo es posible que haya cometido la peligrosa osadía de reprimir a gente de su propio partido?

Melvin: La osadía Colombo no ha sido reprimir gente de su propio partido sino haberse atrevido a robar, desfalcar, abusar y estuprarnos a todos nosotros durante estos años.

Colombo: ¿Cómo es posible que paladinamente olvide que algo sagrado de la democracia es el derecho a la protesta? Melvin: No es que lo haya olvidado Colombo, es que nunca ha creído en eso. Así de simple.

Colombo: ¿Cómo es posible, al cabo de todo, que no haya pensado que en el bochornoso acto represivo de la explanada frontal del Congreso sólo hay un perdedor, uno solo, sólo uno: Danilo Medina?

Melvin: Bueno aquí si tienes razón amigo y hermano Colombo, pero Danilo antes de quedar consagrado como perdedor puede alzarse durante un tiempo como el gran ganador y en la cultura de hoy día, nadie se preocupa del largo plazo sino de lo inmediato.

Ahh y otra cosa: El que quiere peje se moja las nalgas. Nosotros, hasta ahora, hemos querido deshacernos de Medina y su horrenda gestión y perverso legado pero tratando de no mojarnos y así no es la cosa. Por eso he dicho y reitero: la regeneración espiritual, moral, política y hasta emocional de este pueblo pasa por el tipo de cosas que Medina esta haciendo ahora y tantas otras que le falta intentar todavía. Cuando estemos dispuestos a plantarle cara a ese carajo, a arriesgarnos y salir de el que me avisen, pero sepamos que eso tendrá un costo.