No al chantaje del atraso

Si la Orden Departamental No. 33-2019 pretende contribuir, desde la educación, a cambiar las relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres; abolir la discriminación en el ámbito económico, político, social y cultural; educar a niñas y niños para que comprendan que la violencia contra las mujeres y las niñas no puede ser permitida ni tolerada, para que el sistema educativo actúe de manera integral y decidida en la formación humana y ciudadana de las nuevas generaciones, ¿para qué discutir? (Ojalá que el Ministerio de Educación no se deje chantajear por los emisarios del atraso).