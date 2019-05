¿Gran Líder con malas ideas?

Parece que las revoluciones (y las contra-revoluciones) en la historia reciente de nuestra América mestiza han producido la inspiración para grandes novelas. Sergio Ramírez lo hizo con la implosión del sandinismo Adiós muchachos (Alfaguara, 2017) y ahora un connotado científico social, Moisés Naím, con Dos espías en Caracas (Ediciones B, 2017) lo hacemos con la revolución chavista, y ambas están en las librerías del Santo Domingo.

Moisés Naím (Trípoli, Libia, 5 de Julio de1952) es un escritor y columnista venezolano, con Doctorado en Relaciones Internacionales del MIT, de origen judío. Es miembro del Carnegie Endowment for Internactional Peace, un «Think Tank» en Washington con el cual ha estado vinculado profesionalmente desde 1993. Durante 14 años estuvo al frente de la revista «Foreign Policy» y desde 2011 dirige «Efecto Naim», un programa semanal de televisión sobre asuntos internacionales que se transmite en decenas de países por la cadena de televisión colombiana NTN24. En 2011 recibió el Premio Ortega y Gasset, el galardón más importante del periodismo español. ​

Ha tenido también una carrera en el servicio público de su país como ministro de Fomento (Comercio e Industria) de Venezuela, Director del Banco Central y Director Ejecutivo del Banco Mundial.

Los que me leen, saben que he manejado los artículos de Moisés Naim y su libro «El fin del Poder», que he reseñado en esta columna. Mi sorpresa fue mayúscula cuando lo vi siendo entrevistado en CNN por Camilo Egaña hablando de su novela “Dos espías en Caracas”, disponible en el siguiente enlace: https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-novela-moises-naim-tres-fuerzas-intv-camilo/

Como podemos adivinar, la entrevista derivó hacia el protagonista en la sombra, Hugo Chávez-real, y me llamó la atención la definición de Naim del líder bolivariano: “Un gran líder con ideas equivocadas”, y a partir de ahí la explicación de cómo Cuba en quiebra económica exportara a Venezuela su fracaso económico.

La explicación de Naim es la de alguien conocedor de la intríngulis venezolana: cuando el golpe de estado de la derecha de los inicios de la década del 2000, Fidel le ofreció la protección de todos los servicios de seguridad y, por extensión, de inteligencia cubanos, para su protección personal.

Ergo, el fracaso venezolano se profundizó cuando Chávez escogió a Maduro como su sucesor por “insinuación” de Cuba por ser más “manejable” que los otros “candidatos” (léase Cabello). A los hechos me remito para saber si Naim tiene razón.

En el anuncio de la Feria del Libro de Miami, convocando a la presentación del autor y su obra, leemos: «Moisés Naim, uno de los más respetados observadores de la política mundial, ha seguido de cerca las hazañas y fracasos, esperanzas y frustraciones que surgieron de la revolución venezolana. Con este sorprendente e inédito material teje una gran novela sobre la Venezuela de Hugo Chávez basándose en fascinantes personajes cuyas vidas y pasiones ilustran cómo se monta y administra una revolución socialista en el siglo XXI. Una galería de magnéticos protagonistas, comenzando por Eva, espía de la CIA, y Mauricio, su oponente en los servicios secretos cubanos, conduce al lector a través de esta historia llena de aristas, engaños y revelaciones. Con una gran reputación como periodista y autor de una prestigiosa obra ensayística, Moisés Naím debuta ahora como novelista con un adictivo thriller que es, al mismo tiempo, la crónica de una realidad que, a veces, supera a la ficción.»

El mismo Moisés nos da la clave de su novela, presentada en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Colombia, en una entrevista en El País el 3 de febrero de 2019, disponible en el enlace: https://elpais.com/cultura/2019/02/03/actualidad/1549153684_520824.html

P. ¿Por qué le hizo falta recurrir a espías como personajes para contar el chavismo?

R. Esos son dos personajes muy especiales. Ella, una mexicana que llega a Caracas y monta un centro de sanación, de Pilates, de yoga, muy elegante y muy selectivo. Muy exitoso entre la elite gobernante, las familias del chavismo y los nuevos ricos que aparecieron en Venezuela. Al mismo tiempo llega un comerciante dominicano que monta una cadena de tiendas de ropa y accesorios de mujer. De una manera que nadie entiende, las logra vender muy baratas. Empiezan a aparecer esas tiendas en todas partes, especialmente en la cercanía de los centros de poder. Eventualmente la novela va develando que él no es un comerciante dominicano, sino el jefe de los servicios de inteligencia cubanos. Y ella es la jefe de la CIA en Venezuela. Las interacciones entre ellos y la manera como operan sirve para contar la manera como se monta la revolución bolivariana en Venezuela.

El blog de bibliófilos “Zenda” publica las primeras páginas de este libro, del que Arturo Pérez-Reverte dijo: «Una novela que muestra la cara más cruda del populismo, y que llega más allá de donde un ensayo político podría llegar”. Disponible en el siguiente enlace: https://www.zendalibros.com/dos-espias-caracas-moises-naim/

Lea la primera parte de la novela:

