¿Dónde priorizar el nuevo ordenamiento territorial de Santiago?

El nuevo ordenamiento territorial consensuado en el Plan Estratégico Santiago 2030 es para priorizar urgencias que son decisivas. Es verdad que la Alcaldía ha logrado con muy buenas acciones de impacto, impulsar la cultura de “vivir en orden” pero se requiere todavía más.

Santiago registra al menos cinco (5) zonas de prioridad. Zonas que exigen “vedas urbanas”, incentivo, protección y control limítrofe de la urbanización expandida. Alcaldía, juntas de vecinos, sector privado, constructores y gestores inmobiliarios, tienen que robustecer la urbanización ordenada, participativa y formal con ley y orden estricto.

Estudios de la Alcaldía de Santiago con nuevas imágenes satelitales desvelan crisis y oportunidades. En la próxima década 2020-2030 estarán en juego el agua, la base verde y agropecuaria y la seguridad alimentaria de las próximas generaciones. Hay que conseguir que en los próximos 10 años, Santiago sea una metrópolis más sostenible y creadora de empresas y empleos, con una ciudadanía participativa en un uso de suelo recuperador de la cuenca urbana del Yaque. Al 2030 ninguna familia debiera residir en las riberas de los ríos santiagueros. La prioridad debiera orientarse a los vectores de crecimiento urbano de mayor desorden, caos y riesgo.

Primera zona de prioridad Gurabo-Don Pedro-Pontezuela: es un caótico vector de crecimiento urbano ubicado al Nor-Este. Una parte de Clase agrológica I (apto para el cultivo) y de Clase VII no recomendable para este uso (cordillera septentrional). Suelo geológico Tipo D: arcilloso, residual y arenoso en dirección de la cordillera, falla sísmica y los ríos Jacagua, Gurabo y Pontezuela. La ciudad se dirige aceleradamente a conurbarse con Tamboril y Licey. El mayor desorden arropa los barrios Buena Vista, Gurabo, Pontezuela, El Dorado y Don Pedro. En esta zona debiera al menos: i) vedarse la urbanización unifamiliar y dispersa; ii) impedir las construcciones en 1km cuadrado o más del entorno de la falla sísmico; iii) trasladar más de 1,500 familias del tramo medio del río Gurabo; iv) construir colectores de agua residual y v) asegurar edificaciones sismo-resistentes.

Segunda zona de prioridad Puñal-Canabacoa-Las Palomas: es un anárquico vector de crecimiento ubicado al Sur-Este en la dirección de la autopista Duarte y Aeropuerto Internacional del Cibao (AIC). Incluye suelos cultivables Clase I. Geológicamente Tipo E que son depósitos aluviales recientes El desorden acontece en los barrios Limonal, Fardiquera, Las Palomas, Canabacoa, Colorado, Matanzas entre otros, y en los municipios Puñal y Licey. En esta zona debemos: i) gestar una alianza con Puñal y Licey para detener radicalmente los permisos de construcción hacia franjas agropecuarias y hacia el aeropuerto; ii) crear una nueva centralidad urbana de un crecimiento, limitado en altura y encerrado por la avenida circunvalación norte; iii) gestar una reforestación que apuntale y forje el anillo ecológico del entorno de esta vía.

Tercera zona de prioridad Bella Vista-La Barranquita-La Herradura: es un confuso vector de crecimiento urbano ubicado al Sur-Oeste con un suelo Clase V y VI no recomendable para uso agrícola. Geológicamente es de Tipo C formado por roca madre, lunica, arenisca y suelo denso. Esta tercera zona de ordenamiento crítico está formada por los barrios Bella Vista, La Herradura, Reparto Peralta, La Barranquita y la Yagüita de Pastor, entre otros. Es una zona que no colinda con ningún municipio del llano. La Alcaldía de Santiago tiene la rectoría absoluta y puede ejecutar acciones concretas: i) por ordenanza municipal crear una nueva centralidad universitaria, deportiva y turística-cultural con servicios municipales de confortabilidad (residuos, vías, iluminación, agua potable, residual y pluvial); ii) asegurar nuevas conexiones viales y nuevos puentes sobre el río Yaque; iii) integrar al distrito Hato del Yaque al ordenamiento; iv) asegurar la zona de conservación verde al oeste de La Herradura y v) fortalecer la educación superior en ordenamiento territorial, cultura y deporte en las universidades UASD y Universidad ISA. Esta es la franja ideal para crecer en altura de forma densificada.

Cuarta zona de prioridad Santiago Oeste-Cienfuegos: es un desorganizado vector de crecimiento ubicado al Nor-Oeste. Es una zona geológicamente Tipo C atravesado por suelos aluvionales no consolidados y limos arcillosos. Pero en el entorno del canal de riego “Ulises Francisco Espaillat” (UFE) es Tipo E de suelos de arena, limo y grava. Agrológicamente es Clase IV no apto para el cultivo, pero sí para asegurar bosques de reservas naturales. Es una zona formada por Cienfuegos, Ensanches Mella, Rafey, Libertad, Espaillat, Altos de Virella y Quinigua, entre otros. Aquí se impone: i) un master plan de reordenamiento urbano; ii) apoyar los dos parques de zona franca: la ciudadela “Víctor Espaillat Mera” y Pizano iii) detener el crecimiento hacia Villa González protegiendo el cultivo de tabaco; iv) proteger el canal de riego UFE; v) recuperar la ribera del río Yaque; vi) trasladar más 3,100 familias de las riberas del tramo final del río Gurabo cuando desemboca en el Yaque; y vii) mejorar el hábitat de los barrios pobres localizados en el área.

Quinta zona de prioridad Centro Histórico: es zona fundacional de la ciudad y contentiva de su patrimonio histórico. Suelos agrologicamente Clase II pero geológicamente Tipo E para La Joya con suelos aluvionales, arena, limo arenoso y grava; y Tipo E1 para Los Pepines con rellenos artificiales, limo arenoso y arcilloso. Ambos la Joya y los Pepines son muy vulnerables a movimientos sísmicos. Aquí debemos: i) fortalecer la recuperación que impulsa la Alcaldía; ii) relanzar el Consejo del Centro Histórico con la inclusión de ASECENSA; iii) robustecer las rutas museográficas de sus más de 350 edificios patrimoniales; iv) poner en operación la Agenda de Cultura con los artistas, ministerios de cultura y turismo; v) apoyar las nuevas instalaciones patrimoniales de la Universidad ISA en la Tabacalera; vi) promover la oferta de viviendas con infraestructura y equipamientos de estacionamientos; y vii) reestructurar el Hospedaje Yaque y crear un hábitat inclusivo en el área del Cambronal. En la otra seguimos.